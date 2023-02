I fondi del Pnrr per la mensa scolastica  

Nuovi investimenti nelle scuole di Senorbì. Sono terminati i lavori di sistemazione dei locali che ospitano il servizio mensa per i bambini delle scuole elementari dell’istituto comprensivo Luigi Mezzacapo nel centro del paese. Gli interventi sono costati poco più di 300.000 euro, soldi ottenuti con l’adesione da parte del Comune al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) attraverso i progetti finanziati con le risorse europee Next Generation EU. «I locali della mensa sono nuovamente a disposizione degli alunni, stiamo lavorando per rendere gli edifici scolastici sempre più moderni e accoglienti», ha detto il sindaco Alessandro Pireddu. Proseguono inoltre i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nell’ingresso principale dell’edificio della scuola primaria in piazza Italia e sono iniziati gli interventi finalizzati all’adeguamento dell’impianto antincendio della palestra scolastica. (sev. sir.)

