I fondatori del Coro Barbagia si esibiscono in parrocchia 

Il “Coro Barbagia fondatori” si riunisce e debutta ufficialmente questa sera al fuoco di Sant'Antonio di Beata Maria Gabriella. Ad animare la serata ci sarà anche l'organettista Valentina Chirra. «Eravamo fermi dal 2018 per problemi di salute di un componente, poi tra Covid e imprevisti il tempo è passato - raccontano -. Da poco ci è venuta l'idea di riunire alcuni fondatori e abbiamo chiamato il maestro Paolo Nurchi. Grazie alla disponibilità di don Roberto Dessolis abbiamo trovato una sala in parrocchia, dove continueremo a provare». L'esordio ufficiale avverrà questa sera, ma giovedì il coro ha eseguito alcuni brani in occasione dell'apertura della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. (g. pit.)

