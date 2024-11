I fischi ingenerosi a tecnico e squadra 

Sassari. Fischi e assenze. Per la prima volta in stagione parte del pubblico ha mostrato il suo disappunto al termine della gara. Un dissenso rivolto soprattutto al tecnico Alfonso Greco, poco amato da alcuni e non da ora, nonostante abbia ottenuto la promozione in Lega Pro tramite i playoff e a dispetto della grande stagione passata.

La vera domanda è però: quanto l’atteggiamento indispettito di alcuni tifosi e deluso di altri nasce dalle aspettative eccessive? È vero che la Serie B è l’obiettivo della società, ma pensare che la Torres possa spadroneggiare in campionato come ha fatto il Cesena l’anno scorso è sbagliato, anche perché il budget anche se aumentato non è neppure un terzo di quello dell’antagonista. Nell’ultima annata la Virtus Entella ha speso addirittura 6 milioni di euro ed è rimasta fuori dai playoff. Questo per spiegare che avere ambizioni non comporta automaticamente vincere. E queste ambizioni dovrebbe mostrarle anche Sassari: da diverse gare non si riesce più a superare la quota di 4mila spettatori. Eppure domenica si affrontavano la vice capolista e la terza in classifica. La maturità per arrivare tra i cadetti va dimostrata da tutte le componenti, non solo da società, tecnico e squadra.

