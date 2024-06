I fiori (e non solo) di Rugiada Cadoni a Quartu 

Georgia O’Keeffe, Felipe Cardena, Robert Mapplethorpe sono i tre grandi nomi citati dalla curatrice Roberta Vanali nell’informato testo che ha redatto per l’ennesima mostra proposta nel vivaio espositivo di Jo Coda, a Quartu Sant’Elena, suddiviso fra The Social Gallery di via Eligio Porcu ed Ex Convento dei Cappuccini, nella vicina piazza Azuni. Proprio nel chiostro di questa antica struttura, è in corso, ancora fino a stasera (10-13 e 16-20), la mostra “Phare-one” di Rugiada Cadoni, con opere che ben dialogano con quel che resta dell’aura sacrale del luogo, chiostro spoglio del rigoglioso verde che ci si aspetta dai cortili interni dei conventi, ma che viene idealmente restituito dalla teoria di lavori affissi alle pareti del porticato (allestimento di Davide Gratziu).

Stile

Perché questa è una mostra di fiori. Ma non solo. È un’intricata rete di riferimenti, quella dell’immaginario pittorico di questa artista, già presente sulla scena sarda negli anni ’90 come “Y Liver”, poi trasferitasi a Parigi dove della sua ricerca ha prevalso l’aspetto performativo e di happening. Poi il ritorno in Sardegna, alcuni anni fa, ha determinato una dedizione totale alla pittura, che Cadoni frequenta quotidianamente con disciplina e pratiche che lambiscono la meditazione. Ben ha colto nel suo testo, la curatrice, tutti gli aspetti intrinseci di questo esercizio calligrafico, che per risultato produce esseri floreali, ma che è attraversato da un pensiero caldo e coloratissimo, esotico ed esoterico, così affine anche ad un’altra poetica altamente estetizzante ma densa di filosofico pensiero: quella di Luigi Ontani. “L’artista traspone simbolicamente sulla tela la visione che i fiori percepiscono di noi umani selvaggi e primitivi, fiori dotati di sette petali, come i sette chakra, i sette colori dell’arcobaleno e le sette punte del diadema della Statua della Libertà”, scrive Vanali. Ed è questo l’aspetto più originale dell’intenzione creativa di Cadoni: i fiori che, dotati di un occhio centrale come dèi protettori dell’umanità, ci guardano, così come gli animali (e, sempre da ricordarcene, i bambini). Questa visione al contrario, che destruttura idealmente il mondo del noto generale, è sorretta da una “pittura lenta eseguita come un mantra in punta di pennello”.

