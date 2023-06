I colori de sa ramadura hanno accompagnato il passaggio della processione del Corpus Domini della parrocchia di Sant’Elena. I residenti del centro hanno addobbato le strade con teli e drappi preziosi inondando le strade di fiori e petali. In via Cialdini, via Roma, via De Candia e via Bonaria e per la prima volta anche all’oratorio in via Porcu, sono state allestite le cappelle con il Sacro Cuore e le case adornate di piante e statue.

RIPRODUZIONE RISERVATA