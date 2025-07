I finanzieri donano il sangue  

L’emergenza sangue non si ferma: aumentano le richieste e diminuiscono le scorte, mettendo a dura prova i centri trasfusionali dell’Isola. Per cercare di dare un aiuto concreto il personale della Guardia di Finanza ha partecipato a una giornata della donazione nella caserma “Efisio Satta”, sede del Comando regionale delle Fiamme Gialle.

Numerosi militari hanno aderito, raggiungendo l’autoemoteca dell’Avis della sezione di Cagliari. Esiste un protocollo d’intesa tra l’associazione e il Comando regionale per dare un contributo costante alle riserve di sangue sul territorio destinato a chi si trova in situazioni di emergenza, soprattutto nel periodo estivo. L’anno scorso il gruppo donatori “Fiamme Gialle” ha raccolto oltre 100 sacche di sangue: e quest’anno l’obiettivo è confermare e cercare di superare questo traguardo. «Donare il sangue è un gesto di altruismo per portare un aiuto tangibile a chi ne ha bisogno», evidenzia il comandante regionale della Guardia di Finanza, Claudio Bolognese. (m. v.)

