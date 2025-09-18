VaiOnline
Via della Pineta.
19 settembre 2025 alle 00:21

I finanzieri celebrano il loro patrono 

Una messa per celebrare il proprio santo patrono, San Matteo. Così ieri il personale della Guardia di Finanza si è ritrovato nella chiesa parrocchiale di San Pio X, in via della Pineta, comunità di riferimento per i finanzieri che prestano servizio in città.
La funzione religiosa, animata dal coro interforze, è stata celebrata da monsignor Sergio Siddi, vicario generale dell’ordinariato militare per l’Italia, dal parroco Giovanni Ligas e dai cappellani militari concelebranti. Alla cerimonia hanno preso parte autorità civili e militari, accolti dal comandante regionale delle Fiamme Gialle, Claudio Bolognese.
Il Santo, esattore delle tasse del suo tempo e definito “pubblicano” dalla narrazione evangelica, fu proclamato da Papa Pio XI nel 1934 patrono delle Fiamme Gialle, con l’auspicio che tutti gli appartenenti al Corpo, potessero, seguendone l’esempio, coniugare l’adempimento del dovere verso lo Stato con la testimonianza Cristiana. Hanno preso parte alla funzione anche i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari e una delegazione della locale sezione Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (Anfi), unitamente alle famiglie.

