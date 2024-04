I filopalestinesi contro la Brigata ebraica 

Una piazza spaccata in due, con parti mai così contrapposte nel commemorare il 25 aprile. Il solco sempre più profondo tracciato dalla guerra in Medio Oriente accende la miccia delle divisioni tra la comunità ebraica e le associazioni del mondo antagonista: anni di contrasti, sempre rimarcati nel giorno della Liberazione, stavolta sono sfociati in tensioni e insulti reciproci durante le celebrazioni proprio davanti alle lapidi della Resistenza. In due città simbolo della lotta partigiana, Roma e Milano, i contrasti sul conflitto a Gaza si prendono la scena.

Nella capitale a Porta San Paolo i movimenti filopalestinesi fronteggiano la Brigata ebraica, presente per ricordare i caduti della propria comunità, e il contatto viene evitato solo per la presenza delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa. Ma oggetti, bombe carta e offese piovono lo stesso. Dalle file della Brigata ebraica alcuni sassi vengono tirati anche contro i cronisti che riprendevano, mentre qualcuno tenta di forzare il cordone della polizia per raggiungere il presidio pro Palestina, da cui invece parte il grido “fascisti”. «Basta con la violenza di chi giustifica un altro genocidio nei giorni nostri», scandiscono ai megafoni i collettivi studenteschi, tra i partecipanti al sit-in antisionista, a cui viene a pochi metri risposto con fischi e il grido di “terroristi” e “assassini”, oltre al lancio di barattoli.

L'anniversario della Liberazione quest'anno è stato il crocevia per lo sfogo di rancori dichiarati da anni, con i monumenti di Milano e Roma per un giorno spettatori dell'eterna battaglia sul conflitto arabo israeliano.

