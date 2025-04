I figli in campo, i genitori come dirigenti «La G. S. Maracalagonis è una famiglia» 

Il calcio alla G. S. Maracalagonis non è solo “maschio”. Nessuna quota rosa: semplicemente un’attenzione particolare alla presenza femminile in tutti i ruoli del club dal punto di vista dirigenziale, tecnico e sportivo. «Un’occasione di crescita per tutti noi», secondo il presidente Claudio Atzori, da cinque anni alla guida del sodalizio. «È una società nata nel 1976, il prossimo anno festeggeremo il mezzo secolo di vita. Negli anni ‘80 la prima squadra disputava con continuità il campionato di Prima categoria, ora siamo in Terza e vogliamo crescere». Nel 2026 si festeggeranno anche i 35 anni della scuola calcio, grazie alla quale padri e madri dei piccoli giocatori si sono integrati nella società. «Sono arrivato quindici anni fa come semplice genitore, poi sono diventato collaboratore, quindi dirigente e adesso ricopro il ruolo di presidente», sottolinea Atzori.

La risalita

I numeri degli atleti negli anni sono diminuiti sensibilmente, sino all’arrivo dell’attuale dirigenza. La “rinascita” è arrivata nel 2019, prima della pandemia, con l’ingresso di un nuovo gruppo dirigente che ha accettato la sfida di riportare in alto la squadra. «Dagli iniziali 18 siamo arrivati a superare i 150 atleti», ricorda il presidente, «in più ci sono i calciatori della prima squadra e gli amatori. Il segreto? In primis l’entusiasmo, poi il riuscire a mettere assieme le persone. Il suggerimento che ho accolto e fatto mio è stato quello di farsi aiutare dalle famiglie. Tutti i nostri dirigenti sono genitori di ragazzi che giocano da noi».

L’ambiente

L’ambiente è l’altro segreto: «Siamo una grande famiglia, nel vero senso della parola. Siamo padri e madri e i nostri figli sono in campo come giocatori o anche solo collaboratori in un ambiente socievole e fatto su misura per loro». Qualcuno delle giovanili è inoltre allenatore del settore giovanile. «Già in questa stagione tre ragazzi e tre ragazze che giocano in prima squadra collaborano come tecnici. Proprio loro hanno appena concluso il percorso formativo per istruttori che operano nell’attività di base. I frutti di questa iniziativa non si sono fatti attendere. Un esempio: Alessandro Enardu, terzino destro in prima squadra, appena 21enne, ha condotto da aspirante allenatore i Giovanissimi alla vittoria del campionato provinciale, un risultato straordinario frutto del clima di fiducia su cui basiamo le nostre iniziative. Nel nostro modello gli adulti sono a disposizione dei giovani».

Obiettivi

E non ci si accontenta: «Nonostante la grande soddisfazione per quanto fatto sinora abbiamo ancora grandi sogni e buoni propositi per le stagioni a venire. Il primo obiettivo è portare almeno una delle nostre categorie giovanili al campionato regionale. Inoltre completeremo l’offerta sportiva con la Juniores regionale under 19, poi vorremmo costruire una squadra di calcio a 5 femminile che possa disputare il campionato di Serie C. Non solo: grazie al direttore sportivo Fabio Turo da quest’anno siamo Academy del Parma e due nostri giovani atleti sono stati invitati per uno stage in due società professionistiche».

RIPRODUZIONE RISERVATA