I figli di Israele e Palestina nell’Isola: «Ci sarà tanto dolore» 

«È un punto di non ritorno: se i “Grandi” del mondo non impongono due Stati indipendenti, la guerra tra Palestina e Israele non finirà». Omar Zaher è nato in Giordania, ma solo perché lì erano accolti i profughi palestinesi: in realtà è di Jaffa e vive a Selargius, dov’è consigliere comunale. È schierato «contro l’uccisione dei civili ovunque», nessun appoggio alla violenta incursione dei palestinesi di sabato, messa a segno mentre l’ intelligence di Tel Aviv “dormiva”, con i bilanci che sappiamo. Anzi, che non sappiamo: la contabilità delle vittime è incerta.

«Palestinesi umiliati»

Ma era una premessa, quella di Zaher. Poi segue altro tipo di analisi: «Siamo occupati da 75 anni, l’incursione in Israele è una contro le mille fatte dagli israeliani nei territorio palestinesi. Ora il mondo si schiera con Tel Aviv, ma non ho mai visto una mobilitazione simile per gli eccidi di palestinesi. Quando li fa Israele», conclude Zaher, «per il mondo è diritto di difesa, ma se li fanno i palestinesi è terrorismo. Quando bombardano Gaza tutti i giorni, non se ne parla».

«Aggressione alla gente»

Difficile parlare con israeliani residenti in Sardegna: temono ritorsioni in patria: «Per prudenza, non commentiamo». Lo fa invece Mario Carboni, presidente dell’associazione Chenàbura Sardos pro Israele: «Il raid palestinese», dice, «è un salto di qualità che cambia tutto: siamo ben oltre ciò che è accaduto in passato. Questo è un pogrom», un attacco di matrice antisemita: «E ciò spiega l’efferatezza dell’incursione: uccisi centinaia di ebrei in quanto ebrei. È guerra», aggiunge Carboni, «il costo sarà un altissimo numero di morti di entrambe le parti. Nelle guerre», aggiunge il presidente dell’associazione sarda, «lo sconfitto è sempre il popolo: sabato in Israele, ora accadrà in Palestina».

«La pace è lontana»

Dall’associazione Amicizia Sardegna-Palestina di Cagliari, il presidente Fawzi Ismail ha una visione diversa: «Vorremmo la pace, ma l’Occidente continua a non vedere soprusi e massacri che subiamo dagli israeliani. In Cisgiordania sono stati uccisi un centinaio di palestinesi quest’anno, ma non se ne parla». Fawzi Ismail aggiunge che «da 17 anni la Striscia di Gaza è in stato di chiusura totale, non posso stupirmi della reazione palestinese. Dal 2008 le bombe israeliane hanno ucciso oltre diecimila palestinesi a Gaza, ma il mondo sostiene solo l’Ucraina, non noi? Perché?».

«Morti inutili»

«Ciò che i terroristi hanno fatto in Israele, con uccisioni e deportazioni, è gravissimo. E ora, purtroppo, moriranno persone anche a Gaza». Yacov Halevi, commerciante israeliano che ha l’attività a Cagliari, è due volte triste: per l’attacco al suo Paese e per i morti da entrambe le parti. «Ho due figli nell’esercito israeliano, vivo nella tensione come i cittadini nel mio Paese. Spero che il nostro esercito continui ad avvertire in anticipo prima di bombardare edifici, come fa sempre. E spero che inizino a farlo anche i palestinesi».

Appello dell’Arcivescovo

Preoccupato il segretario generale della Conferenza episcopale italiana, monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari: «Tempo fa, non ascoltato, il Papa parlava di una terza guerra mondiale a pezzi, e i pezzi si stanno ricongiungendo. Grande è il dolore per tante vittime e per gli ostaggi, donne, uomini e bambini. Ci associamo al grido del Papa: ci sia pace e la possibilità di un dialogo».

