I figli di Borsellino ritornano all’Asinara quarant’anni dopo  

Asinara. «Se ho scelto di ritornare all’Asinara dopo quarant’anni, è perché l’ho vissuto come un momento di riparazione definitiva di una delle tante ferite emotive che la vita ci ha riservato. Ci sono voluti tutti questi anni, perché quando si provano emozioni molto forti, si vive una sorta di disorientamento generale: dopo la separazione da mio padre sono rimasta trentatré anni in un limbo, in cui ho avuto la sensazione di essere fuori posto, come se una grossa parte di me fosse rimasta sempre indietro». Lucia Borsellino si commuove. Primogenita del giudice Paolo ucciso in via D’Amelio nel 1992, ha scelto, su esortazione del fratello Manfredi, di ritornare nell’isola, il luogo dove il padre, insieme Giovanni Falcone, nell’agosto del 1985 aveva imbastito l’ordinanza-sentenza del maxiprocesso contro Cosa Nostra. Un esilio forzato per motivi di sicurezza, insieme alle loro famiglie, per compiere un atto che cambiò la storia d’Italia.

Lucia e Manfredi sono tornati all’Asinara accogliendo l’invito a partecipare alla due giorni in memoria dei due uomini di Stato, un evento organizzato dalla Giunta esecutiva sezionale della Sardegna, in collaborazione con la commissione Legalità del Comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati sarda diretta da Andrea Vacca. Tra gli ospiti il procuratore della Repubblica a Marsala, Fernando Asaro, e il sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, Antonio Balsamo. Presenti anche Gianmaria Deriu, allora agente penitenziario che si occupò delle due famiglie, e Diego Cavaliero, il pm amico di Borsellino. C’era anche Rino Germanà, il poliziotto che scampò all’attentato mafioso nel 1992.

