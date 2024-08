I figli a scuola, che salasso: +3,7 per cento 

Sul bilancio delle famiglie italiane, nel 2023 ha gravato il caro istruzione: in un solo anno, il costo medio associato all’educazione dei figli è passato da 130mila euro a 135mila, con un aumento del 3,7%. Questi alcuni dati dell’Osservatorio sui costi associati all’istruzione di Plannix, piattaforma di consulenza finanziaria indipendente, in base a una rielaborazione delle analisi condotte dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Emerge che gli esborsi legati al finanziamento di un intero ciclo universitario dei figli possono sfiorare i 500mila euro nel caso delle più prestigiose università private del mondo come la London School of Economics o la Columbia University di New York.

Lungimiranza

Luca Lixi, Founder e Ceo di Plannix: «Il miglior momento per iniziare ad investire per il futuro dei propri figli è ancora prima della loro nascita. Una buona parte del denaro per la formazione dei propri figli sarà infatti utilizzata per la formazione superiore, ossia quando il figlio sarà già maggiorenne. Questo significa che ogni genitore ha almeno un orizzonte temporale di 18/20 anni a disposizione per finanziare con i propri capitali e con il risparmio periodico un portafoglio ben diversificato che può e deve avere una componente azionaria molto consistente».

Investimento

A fronte di spese in ulteriore aumento, si rende sempre più necessario pianificare, infatti, ancor prima della nascita dei propri figli, il finanziamento della loro educazione.

Dall’Osservatorio sui costi associati all’istruzione di Plannix, emergono tre strumenti utili per la costruzione di un portafoglio di investimento: innanzitutto il portafoglio di Etf (acronimo di Exchange Traded Funds) diversificati: adatto a chi ha intenzione di effettuare un investimento a lungo termine e a chi vuole iniettare periodicamente capitale derivante da risparmi e regali. C’è poi la scelta di un buono postale dedicato ai minori. Offre un rendimento annuale decrescente a seconda del periodo di detenzione. Infine un Fondo pensione aperto: pensato per chi desidera un'opzione di investimento non legata al finanziamento delle spese di istruzione, il fondo pensione aperto consente ai genitori di iscrivere i propri figli alla previdenza complementare e di versare contributi deducibili dal reddito anche per i minori a carico.

