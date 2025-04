I fidanzati uccisi dal loro stalker 

TORINO. Da mesi perseguitava la vicina di casa, aspettava davanti a casa quasi ogni sera che lei rientrasse dal lavoro. Giovedì sera l’ha accoltellata a morte e ha ucciso anche il compagno, prima di togliersi la vita usando la stessa arma. È la ricostruzione, semplice nella sua tragicità, tracciata dai carabinieri che indagano sul duplice omicidio e sul suicidio di Volvera, a 25 chilometri da Torino.

Tentativo di fuga

Le vittime sono Chiara Spatola, 28 anni, Simone Sorrentino, di 23; l’omicida-suicida, Andrea Longo, aveva 34 anni. A rivelare la persecuzione di cui era vittima la giovane è stata la madre, che ha raccontato al quotidiano La Stampa il terrore in cui da tempo era costretta a vivere Chiara. Perseguitata dal vicino di casa, che le ripeteva di lasciare il fidanzato. Una situazione divenuta insostenibile, al punto che la coppia aveva deciso di trasferirsi in un altro centro, sempre in provincia di Torino. Proprio giovedì Chiara e Simone erano andati a vedere degli arredi per la loro nuova abitazione. All’ora di cena sono rientrati a casa. I due, compagni nella vita e colleghi di lavoro in una fonderia di Beinasco, non hanno avuto scampo quando il vicino di casa, all’ora di cena, si è presentato a casa loro, al primo piano. Ci sarebbe stato un litigio, poi altri vicini hanno sentito solo urla: Andrea Longo ha afferrato un coltello con una lama di 30 centimetri e ha cominciato a colpire la coppia. Chiara e Simone, già feriti, sono scappati sulle scale e poi nel cortile della casa, un grosso cascinale ristrutturato e trasformato in appartamenti, in via XXIV maggio.

Il falso allarme

I soccorritori li hanno trovati lì, ormai senza vita,. Poco lontano c’era un terzo corpo, quello di Andrea Longo, che si è ucciso con una coltellata alla gola. Qualche ora prima, nel pomeriggio di giovedì, l’omicida aveva chiesto l’intervento di un’ambulanza, dicendo di non sentirsi bene. Ma i sanitari che l’hanno visitato non hanno ritenuto che le sue condizioni fossero tali da consigliarne il trasporto in ospedale. Così Andrea Longo è rimasto a casa, da solo, ad aspettare che arrivassero i suoi vicini. Il primo movente ipotizzato dai carabinieri della stazione di None e della compagnia di Pinerolo, che indagano, era legato a una lite per questioni condominiali. Poco per volta però si è formato un altro quadro, quello della persecuzione nei confronti della donna, che viveva con il fidanzato in quell’ex cascinale dove dopo di loro si era trasferito anche Andrea Longo, un passato da autotrasportatore e un presente da disoccupato, con qualche precedente a suo carico. «Perché non l’avete portato via, perché non l’avete portato via?», ha continuato a ripetere giovedì notte ai carabinieri, straziata dal dolore, la madre di Chiara.

