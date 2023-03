«I femminicidi siano puniti con la massima severità»  

Purtroppo, ha aggiunto il presidente, «certe mentalità sono ancora presenti», per cui «occorre un impegno ulteriore delle istituzioni, della comunità civile, delle donne e degli uomini, insieme per rimuovere ostacoli, confutare pregiudizi, operando con azioni concrete, contrastando con forza le inaccettabili violenze e i femminicidi, che sono crimini gravissimi da sanzionare con il massimo di severità». D'altronde gli ultimi dati sono impressionanti: sono state 125 le donne uccise nel 2022, il 95% maggiorenni e il 78% italiane. Ben 103 gli omicidi in ambito familiare, 61 per mano del partner o ex, 34 da un genitore o da un figlio. In sostanza, una donna uccisa ogni 70 ore. Per questo il presidente ricorda che, «non può esservi vera libertà se non è condivisa dalle donne e dagli uomini» e, soprattutto, evidenzia quanto ancora oggi l'uomo tema «l'intelligenza e l'indipendenza» delle donne.

Giorgia Meloni è stata la protagonista silenziosa della cerimonia, scrutata prima con curiosità dagli ospiti, accerchiata poi per selfie e congratulazioni. La premier ha condiviso la lettura del capo dello Stato. «Dobbiamo continuare la battaglia per contrastare ogni forma di violenza, con tutti gli strumenti a nostra disposizione», ha scritto poco prima di salire al Colle. Evidenziato il problema dei femminicidi, Mattarella ha riconosciuto che qualcosa sta cambiando anche in Italia: «In questi decenni la Repubblica ha fatto enormi progressi. Abbiamo in carica la prima donna alla guida del Governo, una donna alla presidenza della Consulta, per la prima volta una donna a capo della magistratura».

La violenza sulle donne è ancora drammaticamente presente in Italia, così come il persistere di troppi inaccettabili femminicidi, reati «gravissimi» che vanno perseguiti con severità. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non vuole guastare la festa dell'8 marzo ma non ha neanche intenzione di dipingere il ritratto di un'Italia improvvisamente fuori da pregiudizi e stereotipi solo perché finalmente le donne sono entrate prepotentemente ai vertici della politica. In effetti, nella tradizionale cerimonia del Quirinale, per un giorno ingentilito da rigogliose corone di mimose, la presenza - per la prima volta nella storia repubblicana - di un premier donna ha plasticamente mostrato quanto i tempi stiano cambiando.

I progressi fatti

Il sangue versato

Un percorso ancora lungo

Il Quirinale non poteva mancare di impostare la celebrazione dell'8 marzo dedicandola ai due Paesi dove le donne soffrono di più: Afghanistan ed Iran. «L'Italia - ha garantito - farà di tutto, nelle sedi internazionali, per sostenere le donne che esigono qualità di vita e libertà». Un bilancio in chiaroscuro, quindi. Il presidente ha ricordato come l'8 marzo non sia solo una festa ma, «un'occasione per fare il punto» sulla parità dei diritti. Una tappa di un percorso che è ancora lungo: «La strada per il raggiungimento di una parità effettiva, costituita con pienezza da diritti e da opportunità, è ancora lunga e presenta tuttora difficoltà».

Il futuro della società

Per queste ragioni, «va percorsa con il massimo di determinazione e di rapidità. Perché dalla condizione generale della donna, in ogni parte del mondo, dipende la qualità della vita e il futuro stesso di ogni società». Perché, «non può esservi vera libertà se non è condivisa dalle donne e dagli uomini».

