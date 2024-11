I fedeli di Trump contro Biden: «Benzina sul fuoco» 

Washington. L’ultimo regalo di Joe Biden all’Ucraina non è stato gradito da Donald Trump e i suoi alleati che hanno accusato il presidente uscente di voler lasciare in eredità a quello eletto un’escalation del conflitto dalle conseguenze imprevedibili. The Donald non si è espresso direttamente ma il figlio Donald jr ha attaccato su X la decisione del commander-in-chief di autorizzare Kiev a usare i missili a lungo raggio contro la Russia. «Vuole far scoppiare la terza guerra mondiale prima che mio padre abbia la possibilità di creare la pace e salvare vite. Bisogna bloccare quei trilioni di dollari! Imbecilli!», ha sentenziato il figlio del tycoon ricordando che ci sono «10.000 soldati nordcoreani pronti a combattere con la Russia».

Un’altra fedelissima del tycoon, Marjorie Taylor Greene, ha condannato Biden per la decisione, non ancora ufficializzata. «Il 5 novembre il popolo americano ha votato per mettere fine a questo tipo di politiche, non vuole finanziare o combattere guerre straniere», ha attaccato la deputata su X. Sempre sulla piattaforma di Elon Musk il senatore dello Utah Mike Lee ha scritto che «i liberali amano la guerra perché ti autorizza a creare un governo più grande e ingombrante», una posizione sostenuta in passato anche da Trump. David Sacks, stretto alleato del patron di Tesla e uno dei maggiori donatori del tycoon, intervenuto anche alla convention repubblicana, ha accusato il presidente di voler consegnare il caos al suo successore. Secondo una ricerca dell’Università del Maryland, il 62% dei repubblicani vuole che il sostegno a Volodymyr Zelensky finisca il prima possibile, contro il 63% dei democratici che invece ritengono che gli Usa debbano continuare a supportarle.

