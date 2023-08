I fassonis sbarcano sullo stagno, oggi la tradizionale regata 

Come sempre sarà un mix tra fatica, equilibrio ma anche emozione. Nello stagno di Santa Giusta oggi andrà in scena la tradizionale regata dei fassonis. Si tratta dell’edizione numero 41, salva grazie alla partecipazione dei giovani che hanno deciso di seguire, già da luglio scorso, i corsi per riuscire a condurre le antiche imbarcazioni di giunco. Per poi sfidarsi a colpi di remi lungo un percorso di circa 600 metri. «I fassoneris storici hanno raggiunto una certa età - racconta Vittorio De Lauso, presidente della Pro Loco che organizza l’evento - Se non ci fosse stato questo cambio generazionale la regata rischiava di rimanere solo nei ricordi di tutti noi». L’appuntamento nelle rive dello stagno è per le dieci e trenta. Prima, alle 9.30, ci sarà la sfilata dei regatanti con partenza dalla piazza del Comune, accompagnati dal gruppo folk Mindizzu di Santa Giusta. Poi inizierà la gara. Prima quella a remi, poi quella a cantoi: i più esperti staranno in piedi sopra l'antica imbarcazione con in mano un lungo bastone formato da tre canne fasciate assieme che viene affondato nel fondale. Sarà come sempre un ritorno al passato, quando i pescatori trascorrevano ore ed ore sopra le barche di giunco per portare a casa chili e chili di pesci. La sera la tradizionale sagra del pesce arrosto. Dalla mattina saranno aperti anche gli stand della birra. Dalle 21.30 lo spettacolo musicale “Feminas”. (s.p.)

