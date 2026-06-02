«I farmaci di nuova generazione hanno cambiato il quadro clinico» 

«Il mieloma multiplo è un tumore maligno ematologico causato dalla crescita incontrollata all’interno del midollo osseo da parte delle cellule deputate alla produzione degli anticorpi, chiamate plasmacellule . Queste cellule patologiche producono, nella maggioranza dei casi, anticorpi o loro frammenti definiti componente monoclonale , che può essere presente sia nel siero che nelle urine», specifica Daniele Derudas, dirigente medico della Struttura complessa di Ematologia e Centro Trapianti di Midollo osseo all’Ospedale Oncologico ARNAS "A. Businco” di Cagliari: «I segni e i sintomi della malattia sono rappresentati dall’anemia, da un danno renale, da un aumentato livello nel siero di calcio e da lesioni ossee (definite osteolitiche) che possono portare a fratture ossee. La diagnosi è basata sull’esecuzione di esami di laboratorio su sangue e urine, analisi del midollo osseo e studi radiologici dello scheletro, quali TAC e Risonanza Magnetica Nucleare».

«Negli ultimi decenni», evidenzia il medico, «la ricerca clinica e biologica ha permesso un miglioramento sia della sopravvivenza globale che della qualità della vita dei pazienti. La terapia è basata sull’utilizzo in associazione di farmaci di nuova generazione diretti specificamente verso le plasmacellule. Nei pazienti più giovani il trapianto autologo di cellule staminali rappresenta uno strumento essenziale nel trattamento della malattia. Ultimamente agenti immunoterapici come gli anticorpi bispecifici e i CAR-T (linfociti ingegnerizzati rivolti verso le plasmacellule patologiche) hanno mostrato un’efficacia mai registrata, anche nei pazienti con malattia più avanzata».

«Nel 2025», aggiunge Derudas, «sono state documentate circa 140 nuove diagnosi di Mieloma Multiplo sintomatico nel territorio sardo. Nell’Isola possiamo contare su quattro Centri ematologici di alta specialità nel trattamento del Mieloma Multiplo situati a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano, i primi tre attivi nel trapianto autologo di cellule staminali mentre la sola Struttura ematologica di Cagliari è stata recentemente accreditata, tra le prime in Italia, per la somministrazione di CAR-T di nuova generazione. Inoltre, sempre il laboratorio specialistico del Centro di Cagliari ha iniziato, primo in Italia, a usare la spettrometria di massa per lo studio della malattia. Tutte le Ematologie lavorano in stretta collaborazione al fine di offrire a tutta la cittadinanza sarda le migliori cure disponibili per questa patologia».