I fantasmi rossoblù sulla strada del Bari anche nei playout  

L’incubo del gol di Pavoletti al 94’ non è ancora finito a Bari: in undici mesi i biancorossi sono passati dall’essere a pochi minuti dalla promozione in A al rischio discesa in C. Nei playout di Serie B con la Ternana, andata dopodomani al San Nicola e ritorno giovedì 23 al Liberati, la squadra ora guidata da Federico Giampaolo (fratello di Marco) se la vedrà da peggio piazzata con un avversario molto rossoblù. In primis Pereiro, rilanciato nella metà di stagione a Terni con 5 gol e 3 assist in 18 presenze: è in prestito, fortemente voluto a gennaio dal ds Capozucca, altro grande ex. Nei rossoverdi un passato a Cagliari anche per il capitano Capuano (fuori da tre settimane per infortunio) e il laterale Franco Carboni.

Ai playoff

Tanto Cagliari anche nei playoff, al via col primo turno Palermo-Sampdoria (venerdì) e Catanzaro-Brescia (sabato). I blucerchiati ci arrivano in gran forma, con due ottimi mesi finali: nella gara secca fra tre giorni al Barbera da valutare capitan Murru, fuori le ultime due per un problema muscolare, mentre l’altro ex Barreca è rientrato venerdì scorso. Nel Catanzaro giocano Krajnc e tre ex Primavera (Antonini, Petriccione e Veroli, quest’ultimo in prestito), sfideranno il Brescia di chi a Cagliari ha fatto tantissimo: il presidente Cellino, che un anno dopo il ripescaggio cerca di ritrovare la A salutata nel 2020 e ottenere la sua quarta promozione, e il tecnico Maran. Già in semifinale, come la Cremonese, altri due ex rossoblù che puntano la seconda promozione di fila ai playoff: Altare e Lella, entrambi presenti a Bari undici mesi fa (il secondo titolare) e ora al Venezia arrivato terzo sfiorando il sorpasso sul Como all’ultima.

I verdetti

Già in A il Parma, che ha vinto il torneo, e il Como di Baselli, Goldaniga (gol vittoria al 94’ sul Cittadella alla terzultima) e Vigorito. E il portiere sardo sarà tra i premiati al Gran Galà dello Sport al Cinema teatro Costantino di Macomer, oggi dalle 18.30 (presenti il presidente del Coni in Sardegna Perra e il presidente della Figc regionale Cadoni). È invece andata male all’Ascoli di Caligara, alla Feralpisalò di Ceppitelli, Kourfalidis e Sau e al Lecco di Capradossi e Ionita: le tre retrocesse dirette, i bianconeri venerdì all’ultimo turno.

