I familiari di Manuela Murgia dal sindaco 

Ieri l’incontro in Comune con il sindaco Massimo Zedda, venerdì 11 aprile una fiaccolata da via Barigadu fino a Tuvixeddu. Resta alta l’attenzione sul caso di Manuela Murgia, la sedicenne trovata morta trent’anni fa nel canyon. All’epoca la vicenda è stata archiviata come suicidio. La famiglia si è sempre opposta, riuscendo recentemente a far riaprire le indagini per omicidio.

Ieri i familiari della giovane, nella pagina Facebook “Giustizia per Manuela Murgia”, hanno incontro il primo cittadino. «Un incontro importante con il sindaco, una persona di grande sensibilità. Vogliamo ringraziarlo per la sua ospitalità, per la gentilezza con cui ci ha accolti e per il tempo prezioso che ci ha dedicato. Un ringraziamento speciale anche per la vicinanza dimostrata a nostra sorella Manuela Murgia e alla sua storia, che merita ascolto, rispetto e impegno. Sapere di poter contare su un’istituzione ci dà fiducia e speranza».

Proseguono intanto i preparativi per la fiaccolata di venerdì 11 aprile. «Uniti nel ricordo di Manuela, per ripercorrere i suoi ultimi passi con il cuore colmo di affetto e speranza». Partenza alle 18,30 da via Barigadu, dove la ragazza abitava con la famiglia, per arrivare fino al canyon di Tuvixeddu. «Un momento di raccoglimento. Vi aspettiamo numerosi per onorarne la memoria e dedicarle una preghiera. Manuela vive nei nostri cuori». (m. v.)

