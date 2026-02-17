I Falegnami regalano dieci stelle e scrivono un’altra pagina di Sartiglia 

Baciata dal sole, non dalla buona sorte. Avara di stelle ma non di emozioni e qui è sempre Sartiglia. Partita con un poker d’argento, impreziosita da due ori, la corsa ha avuto ritmi alterni riuscendo però a tenere incollati alla transenna migliaia di spettatori fino alla fine. Il gremio dei Falegnami chiude con dieci stelle e 87 discese. Forse un bottino magro rispetto ai successi degli ultimi anni (nel nuovo millennio solo nel 2002 i centri erano stati appena otto) ma ogni corsa è un evento a sé, con mille variabili. Ciò che resta uguale è la bellezza di una manifestazione che entusiasma sempre, anche a dispetto della sfortuna e del vento pungente che ha accompagnato la serata.

In via Duomo

I colori degli abiti tradizionali illuminano via Duomo, poi gli squilli delle trombe e i tamburini del gruppo “Città di Oristano”, in lontananza si intravede su Componidori Graziano Pala, in sella a Dipinto, purosangue inglese con elegante bardatura di rosette celesti e rosa (colori del gremio di San Giuseppe). Mancano dieci minuti alle 14, tre incroci di spade sotto la stella fra il capocorsa e su segundu Marco Arca e può iniziare la sfida. Discese veloci ma nessuno del terzetto di testa va a segno. Pochi secondi e arriva la prima stella: è di Daniele Mattu, il Componidori dei Contadini che ieri è riuscito nell’impresa mancata domenica. Ovazione del pubblico, il “suo” presidente Tore Carta non riesce a contenere l’emozione, grande festa mentre i compagni di pariglia non sono altrettanto fortunati. Il settimo cavaliere è Sergio Ledda: arriva da solo sul percorso, privilegio per pochi concesso dal capocorsa per una profonda amicizia. E Ledda lo ringrazia a modo suo, con una splendida stella che apre una girandola di successi. Dopo di lui, vanno a segno in successione Pietro Putzulu, Antonella Rosa e il suo compagno di pariglia Federico Misura. Sugli spalti si fa festa poi uno stop di una ventina di minuti per la caduta di Andrea Cinus allo slargo di Sant’Antonio: il cavaliere finisce in ospedale per accertamenti, mentre il suo cavallo è soccorso subito dai veterinari. Si riparte, altri cavalieri cercano di fare centro e la sesta stella arriva alla ventesima discesa con Paolo Pippia. Poco dopo è la volta di Alberto Musu che con precisione non sbaglia il colpo.

Stelle d’oro

Si prosegue con Giampaolo Mugheddu che, velocissimo e con grande percisione, fa il bis del successo di domenica: è stella d’oro. Brindano i componenti del gremio, si levano in alto i bicchierini di vernaccia dietro la transenna e poi altra festa per Alessandro Scanu che fa centro. Alla quarantaduesima discesa è Michael Casula che ripete l’impresa di due giorni fa e regala il secondo oro della serata. Il suo sarà anche l’ultimo centro del martedì del gremio dei Falegnami.

Sfida alla sorte

Su Componidori continua a concedere spade, i protagonisti salgono a gruppi di cinque e persino di otto per accelerare i tempi ma la stella sembra stregata. Il maestrale la fa ballare con forza sul nastro verde, altri 43 cavalieri provano ad arricchire il palmares della giornata ma non c'è nulla da fare. Piccolo infortunio anche per l’amazzone Carmen Murru (assessora ai Servizi sociali): ha toccato la stella che le è finita sulla maschera, procurandole una ferita al viso. Nemmeno i cavalieri che domenica avevano dato grande prova di abilità, oggi riescono a ripetersi in via Duomo. Dieci minuti dopo le 16.30 riconsegnate le spade al majorale Carlo Pisanu, è il momento della corsa con su stoccu: Graziano Pala tocca l’argento che però finisce sulla sabbia. Ci prova su terzu Cristian Matzutzi ma nulla, la stella non si concede. Sfida conclusa, su Componidori benedice con sa pippia de maju, poi tenta sa remada ma qualcosa non va e la corsa finale non riesce. Cala il sipario sulla Sartiglia 2026, iniziata fra i dubbi legati al decreto Abodi e finita con la certezza che la manifestazione, in qualche modo, continua sempre a emozionare coloro che sanno coglierne l’anima.

