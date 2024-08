I Falegnami: «Ci hanno dato una mano da lassù» 

«Qualcuno ci ha dato una mano da lassù». Francesco Carta, segretario dei Falegnami, commenta quanto avvenuto mercoledì, durante la Faradda, quando il Candeliere si è spezzato a un centinaio di metri da Santa Maria. Staccandosi di netto dalla cassa nel momento in cui i portatori erano impegnati a inclinarlo per farlo passare sotto i fili della corrente. «Per fortuna il cero era quasi in orizzontale, con la folla lontana, e nessuno si è fatto un graffio». Ma l’esito avrebbe potuto essere ben diverso se quei 300 kg di legno e ferro fossero piombati sugli spettatori nel tragitto precedente. «Questo è un presagio positivo», sottolinea Carta rispondendo così a chi ha dato all’evento una nota infausta. «L’unica spiegazione è che le cose si rompono e questo candeliere aveva 103 anni». L’eccezionalità dell’accaduto ha messo in primo piano la solidarietà dei presenti. «Ci hanno sostenuto tutti- ricorda Antonello Poddighe, capo candeliere- dai colleghi gremianti al padre guardiano al sindaco e all’arcivescovo». Applausi poi al passaggio del cero tenuto in orizzontale da parte delle migliaia di spettatori. E ora arriva il compito più difficile, quello della riparazione o sostituzione del cero. «Adesso non sappiamo ancora cosa fare». La spesa sarà ingente, dai 10mila euro di un restauro alle decine di migliaia per la realizzazione di un candeliere ex novo.

