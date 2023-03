I duri vichinghi sbarcano a Palazzo Siotto 

“Vichinghi. Storia degli uomini del Nord” è il saggio scritto da Alberto Massaiu che verrà presentato domani, alle 18, a Cagliari a Palazzo Siotto in via dei Genovesi 114.

Le vicende degli antichi norreni affascinano per la loro portata geografica. Norvegesi, danesi e svedesi uscirono dalle tenebre della storia nell’VIII secolo, infrangendosi come gelide ondate di burrasca sulle coste e i fiumi d’Europa. Con le loro lunghe navi ornate di teste di drago, orso o lupo sbarcarono in quelle che ora sono le moderne Inghilterra, Scozia, Irlanda, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Portogallo, Italia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania. Coloni scandinavi fondarono i primi insediamenti umani in Islanda e in Groenlandia, e alcuni di loro sfidarono l’incognita dell’Oceano Atlantico fino al Vinland, in Canada. Guerrieri di sangue vichingo servirono nella guardia degli imperatori romani d’oriente, mentre altri stabilirono turbolenti regni sulle isole britanniche.

RIPRODUZIONE RISERVATA