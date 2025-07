I Duran Duran sono atterrati a Cagliari, domani alla Forte Arena l’attesissimo live 

Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor e Roger Taylor sono arrivati ieri a Cagliari. I Duran Duran si esibiranno per la prima volta in assoluto in Sardegna domani sul palcoscenico sotto le stelle della Forte Arena. Un concerto che segna la quarta tappa italiana estiva dell’iconica band inglese, nonché il gran finale del loro tour europeo.

In scaletta i loro successi più noti, come “Hungry Like the Wolf”, “Ordinary World”, “Wild Boys” e “Rio”, ma anche altri brani – come ha raccontato il tastierista, Nick Rhodes, in un’intervista a L’Unione Sarda – del loro vasto repertorio.

Inseriti di recente nella Rock & Roll Hall of Fame, i Duran Duran hanno venduto oltre 150 milioni di dischi durante la loro carriera quarantennale. Con 18 singoli nelle classifiche statunitensi, 21 brani nella Top 20 del Regno Unito e ripetuti successi anche nelle classifiche italiane, più recentemente, con l’ultimo album in studio “Danse Macabre”, la band ha consolidato il proprio status come uno dei gruppi più influenti e longevi nella storia della musica. I Duran Duran hanno, inoltre, firmato l’unica colonna sonora di James Bond ad aver raggiunto la vetta delle classifiche mondiali e collaborato con alcuni dei più grandi maestri del mondo della musica, cinema e televisione, tra cui il regista David Lynch che ha diretto uno dei loro film-concerto. Tra i riconoscimenti, otto premi alla carriera, e una stella sulla Walk of Fame di Hollywood.

