I Duran Duran conquistano Sanremo 

«Nel 1985 eravamo famosi, ma non così famosi. Stavamo diventando grandi e la gente cominciava a volerci bene. Quando arrivammo qui a Sanremo c'era uno stuolo di ragazzini in motorino che ci seguiva ovunque». Duran Duran 40 anni dopo ancora protagonisti sul palcoscenico del Teatro Ariston. Riflettori su Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor e Roger Taylor in questa terza serata del Festival, che ha visto anche Iva Zanicchi premiata alla carriera. Intanto continua la gara. E oggi arrivano Geppi Cucciari e Mahmood a co-condurre lo show.

