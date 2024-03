I duemila tulipani e la lotta al cancro 

I tulipani di Pimentel arrivano anche in città. Sono 2mila quelli piantati nella galleria d’ingresso del Municipio, un’iniziativa finanziata dal Comune e realizzata con l’associazione “Il Giardino di Lu” e il centro commerciale naturale La via del mare.

Una rete solidale che sostiene la ricerca per i tumori ovarici, in continuità con l’attività dell’associazione di Pimentel. Con la possibilità di acquistare i tulipani in 5 negozi di viale Colombo. «Si potranno ordinare e anche ritirare, dando così un contributo alla ricerca», spiega Nicoletta Pisu, socia dell’associazione di Pimentel e del Cna. In prima linea la capogruppo di Rinascita Valeria Piras: «Puntiamo sulla prevenzione, affinché quante più donne non si sentano sole davanti alla malattia». Con loro anche l’assessora Rossana Perra: «Un orgoglio vedere che il tessuto produttivo non si limita al lato strettamente commerciale ma si impegna anche in termini di solidarietà».

