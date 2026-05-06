I duemila libri di Linetta Serri in dono alla biblioteca 

Un impegno instancabile nella politica e nelle battaglie sociali, ma anche una vita di amore per i libri e la cultura, che l’ha portata nel corso degli anni a collezionare circa duemila volumi. Ora il patrimonio librario di Linetta Serri, scomparsa due anni fa a 77 anni, sarà donato alla comunità monserratina.

Storica militante del Pci, Serri è stata sindaca del suo paese natale, Armungia, vicepresidente del Consiglio regionale, presidente dell’Anci Sardegna e membro del Comitato delle regioni a Bruxelles. La sua collezione, che spazia dalla narrativa classica e contemporanea alla storia locale, dalla saggistica sarda a libri d’arte e guide turistiche, sarà presto collocata nella biblioteca comunale per volere degli eredi, in particolare della nipote Silvia Serri, visto il loro profondo legame con il territorio. «Donare oggi la sua biblioteca personale alla Monserratoteca significa permettere che le sue idee e le sue letture continuino a circolare, trasformando la sua "memoria di carta" in un seme di cittadinanza attiva per le future generazioni», si legge nel documento che attesta la donazione. Una volontà di cui il Comune ha preso atto, firmando una delibera di Giunta per accettare i volumi, che saranno poi contrassegnati in memoria della politica scomparsa. «Linetta Serri ha collezionato i libri anche basandosi sul proprio impegno per l’emancipazione femminile, la tutela dei minori, il miglioramento delle carceri», plaude l’assessora alla Cultura Emanuela Stara. «Tra le finalità della Monserratoteca non c’è solo l’acquisizione delle principali novità letterarie, ma anche di collezioni che vengono donate per essere consultate dalla cittadinanza». Non si tratta, infatti, della prima donazione arrivata al Comune negli ultimi anni. «È sempre un fatto positivo ricevere nuova documentazione, un nostro obiettivo è proprio quello di destinare ulteriori spazi alla biblioteca», commenta il sindaco Tomaso Locci. «Stiamo partecipando infatti a due bandi che mettono a disposizione importanti finanziamenti per l’ampliamento delle biblioteche e la valorizzazione dei luoghi culturali».

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