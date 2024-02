I duecento metri della vergogna 

Duecento metri di verogna. In via Monferrato, accanto al cimitero di San Michele, c’è una stradina: asfalto consumato misto a sterrato fangoso in caso di pioggia. C’è lo spazio per il passaggio di una sola auto perché nei due lati c’è di tutto. Rifiuti e spazzatura di qualsiasi genere, pericolosa e inquinante. Il Comune in passato ha effettuato degli interventi di pulizia, piazzando anche delle telecamere come deterrente. Visiti i risultati però anche gli impianti di videosorveglianza, con tanto di cartello, sono serviti a ben poco.

I bidoni

Via Monferrato inizia dai parcheggi davanti al cimitero: arrivando da via Marongiu, si svolta a destra. Il primo tratto è ancora asfaltato e tenuto in ordine. Ci sono due officine e un caseggiato. E tante vetture in sosta. Poi inizia la vergognosa situazione. Sulla sinistra, accanto al muro del cimitero, rifiuti in plastica e altra spazzatura datata: sacchetti di ogni tipo, vecchi contenitori di vernice, i resti di qualche wc e ancora sacchetti in plastica ancora chiusi. «È così da sempre e non si riesce a bloccare questi incivili. Arrivano probabilmente la notte e abbandonano davvero di tutto. Basta proseguire nella stradina per vedere con i propri occhi», commenta un pensionato diretto verso l’ingresso del camposanto. Scuote la testa osservando lo schifo presente oramai da molto tempo. Ci sono anche vecchi indumenti, fogli di carta e pezzi di cartone ridotti in poltiglia dalle recenti piogge. C’è chi si libera dei rifiuti gettando direttamente i vecchi e danneggiati bidoni della spazzatura.

Sulla destra, dirigendosi verso la fine della strada (che termina in uno spiazzo sterrato dove ci sono gli ingressi di alcuni terreni privati), la situazione è ben peggiore. C’è più spazio e dunque le discariche aumentano di numero e di volume. E la presenza delle telecamere piazzate dal Comune per contrastare gli incivili non sembra servire a molto. “Area videosorvegliata”, recita il cartello bianco appiccicato a un palo.

Accanto c’è un cumulo di spazzatura: anche tre vecchi, e distrutti contenitori di rifiuti, oltre a sacchetti. Alcuni sono mezzi aperti: fuoriescono vecchi indumenti e calzature, compreso un paio di scarpe da calcio.

Frigoriferi

Proseguendo il tour i cumuli crescono a dismisura. E si trova davvero di tutto: anche due pozzetti freezer con i marchi di gelati. E poi ancora bidoni condominiali pieni di vetro o plastica, una sedia da ufficio, bottiglie in plastica e contenitori per oli, scaffali distrutti. Davanti ai cancelli arrugginiti, alla fine della strada, ci sono mucchi di calcinacci: macerie di lavori eseguiti chissà dove e abbandonati sull’erba dopo essere stati trasportati qui con furgoni e camion. Ci sono anche una grossa copertura in plastica, lo scheletro di un divano, sacchi di plastica nera con dentro gli sfalci d’erba, pezzi di carrozzeria di auto, mucchi di bottiglie di birra in vetro, rivestimenti in plastica per tubazioni, materassi, un estintore. E quel che resta di una copertura.

Tutto come prima

Purtroppo chi va spesso al cimitero sembra averci fatto l’abitudine. Le discariche ci sono da sempre. Il Comune ogni tanto interviene, ripulisce un po’ ma bastano poche settimane e tutto è di nuovo come prima. Se non peggio.

