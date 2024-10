I duecento anni della Diocesi 

Era il 9 settembre del 1824 quando la diocesi d’Ogliastra venne affidata al provinciale dei Cappuccini di Sassari, padre Serafino Carchero. L’8 novembre 1824 fu pubblicata la bolla Apostolatus officium con la quale l’Ogliastra divenne diocesi autonoma. Ieri la piccola diocesi, 34 parrocchie suddivise in 4 foranie, ha festeggiato 200 anni di storia con un ritrovo armonioso all’Auditorium Fraternità di Tortolì, incastonato all’interno del Centro Caritas che, curiosamente, insiste a pochi passi dalla strada intitolata a monsignor Carchero. Fu lui il primo dei 14 vescovi della Diocesi (all’epoca con sede a Tortolì) che, dal 2020, è unita alla diocesi di Nuoro. Entrambe sotto la guida di Antonello Mura, 71 anni, vescovo originario di Bortigali che ha preso possesso canonico il 27 aprile del 2014.

I numeri

Trentasette sacerdoti, il 21 per cento dei quali provenienti dall’estero. Gli otto missionari sono il manifesto di un’evangelizzazione globale. Nel clero ogliastrino il più longevo dei sacerdoti ha 93 anni (don Tito Pilia, originario di Ulassai), il più giovane 30 (don Antonio Carta, diacono di Jerzu prossimo all’ordinazione sacerdotale). Sette sono i diaconi permanenti in servizio in sei parrocchie (due collaborano nella parrocchia Beata Vergine Assunta di Tertenia). Lorenzo Basoli e Antioco Piseddu sono i vescovi che detengono l’episcopato più lungo: 33 anni. Il primo fra il 1937 e il 1970, il secondo dal 1981 al 2014.

Chiesa in cammino

Negli ultimi anni la Chiesa d’Ogliastra è stata anche motore dell’edilizia, avendo finanziato interventi milionari nei vari paesi. In particolare a Tortolì, dove la Curia ha realizzato il Centro Caritas, gioiello polivalente che accoglie i bisognosi, ospita convegni e attività socio-culturali negli spazi riservati allo sport. La Diocesi ha compiuto due secoli, al contempo monsignor Mura festeggia il suo decimo anniversario in Ogliastra: «Celebrare 200 anni della Diocesi permette di mettere insieme memoria e gratitudine. E incoraggia ad avere uno sguardo di fede che, attraversando comunità e pastori, eventi e tappe, ci faccia sentire una porzione di quella Chiesa che continuiamo a credere una, santa, cattolica e apostolica e che abbiamo approfondito nel nostro convegno».

L’evento

Al convegno ecclesiale diocesano (“Credo la Chiesa”) di ieri, organizzato per la storica ricorrenza, hanno preso parte, fra gli altri, il cardinale Virgilio do Carmo da Silva, arcivescovo di Dili (Timor-Est), Sviatoslav Shevchuk, arcivescovo maggiore della Chiesa greco-cattolica ucraina, Virgilio do Nascimento Antunes, vescovo di Coimbra (Portogallo), Edou Sinayobye, vescovo di Cyangugu (Rwuanda), e Joel Portella Amado, vescovo di Petropolis (Brasile). In un Auditorium gremito gli interventi dei relatori sono stati intervallati da momenti di preghiera e conviviali.

