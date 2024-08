I due sottili foglietti del pericardio che avvolgono completamente il cuore 

«La pericardite acuta è un processo infiammatorio del pericardio, una sottile membrana che avvolge il cuore, costituito da due foglietti: parietale e viscerale, non strettamente aderenti tra loro, che delimitano uno spazio chiamato cavo pericardico», spiega la professoressa Roberta Montisci, direttrice della Cardiologica e UTIC del Policlinico Duilio Casula dell’Aou di Cagliari: «Si stima che circa il 5% dei pazienti che arrivano al Pronto soccorso per dolore toracico presentino una pericardite. Nella maggior parte dei casi (80-90%) la pericardite eØ idiopatica, ossia non si conosce la causa, ma più spesso hanno un’eziologia virale. Infatti nei due terzi dei casi le pericarditi sono infettive, dovute a infezioni virali (Enterovirus, Coxsackievirus, eccetera), più raramente batteriche. Le forme non infettive sono dovute a malattie autoimmuni (LES, artrite reumatoide), neoplasie primitive e più frequentemente metastatiche (tumori del polmone, mammella, esofago e linfomi), terapia radiante del torace, post-infartuali ma esistono anche forme iatrogene (per esempio da perforazione coronarica durante angioplastica)».

«La diagnosi viene fatta in presenza di almeno due di questi quattro criteri», prosegue Montisci: «dolore toracico pericardico, sfregamenti pericardici, alterazioni ECG tipiche, versamento pericardico. La pericardite eØ una malattia benigna che si autolimita, spontaneamente e con l'aiuto degli antinfiammatori. In una minoranza dei casi (1- 2%) la componente liquida è abbondante da provocare un tamponamento cardiaco, ossia il liquido costringe il cuore e ne impedisce il riempimento e va immediatamente drenato attraverso la pericardiocentesi. In un'altra minoranza dei casi la pericardite puoØ evolvere e diventare costrittiva. Nel 5-30% dei casi la pericardite recidiva, per una errata gestione della terapia basata su antiinfiammatori come aspirina o ibuprofene ad alte dosi associati alla colchicina. La terapia deve essere continuata fino alla completa remissione dei sintomi e normalizzazione degli indici infiammatori (Preoteina C Reattiva o PCR), solo a questo punto si inizia a scalare lentamente».