I due sfidanti pronti per il ballottaggio 

A otto giorni dal ballottaggio, Tomaso Locci e Valentina Picciau provano a convincere i cittadini a votarli. Non potrebbe essere altrimenti, dato che sarà una sfida il cui esito non è per niente scontato ed entrambi se la giocano. Ieri il primo cittadino uscente – appoggiato da tre forze civiche - ha incontrato i cittadini in piazza Perù. Oggi, ai giardinetti di via del Redentore, terrà un comizio, sempre dalle 19.30.

Ancora in via di definizione il programma di Valentina Picciau. «Stiamo organizzando proprio in queste ore», fanno sapere dal suo staff. Nel frattempo, sono in corso le interlocuzioni tra la coalizione che ha appoggiato Efisio Sanna, formata da Pd e due liste civiche, e quella di Picciau, sostenuta da M5S e tre civiche. Sui social si stanno moltiplicando gli appelli a votare per lei anche da parte di chi ha votato per il candidato di centrodestra Alberto Corda. Locci, da parte sua, ha ribadito il suo no a qualsiasi apparentamento con altre forze. (st. l.)

