I due poli da Renzi, lui non si sbilancia: «Presto per decidere» 

Tutti corteggiano Matteo Renzi. Lui, però, non ha ancora deciso con chi schierarsi alle regionali del 2024. «Cosa accadrà nelle prossime elezioni lo vedremo assieme ai rappresentanti del partito sul territorio, sulla base delle proposte per la Sardegna», ha detto il senatore di Italia Viva durante la tappa cagliaritana del suo tour “Volare alto”, «essere al centro permette di scegliere quale sia la proposta migliore nell’interesse dei cittadini». In platea, in una sala gremita del T-Hotel, ci sono esponenti politici che fanno capo a schieramenti opposti. Tra gli altri: Stefano Schirru del Psd’Az, Massimo Zedda e Francesco Agus dei Progressisti, il vice coordinatore di Forza Italia Ivan Piras, Mauro Contini per l’Udc. Ovviamente c’è Anita Pili, assessora all’Industria nella Giunta Solinas e fresca di adesione a Iv. «Il nostro partito non era candidato alle scorse elezioni regionali», spiega l’ex premier, «anche perché non esisteva, e il fatto che in tanti si avvicinino a Iv è la dimostrazione che siamo più forti di quanto si pensi». Ma, ripete con a fianco la presidente regionale del partito Claudia Medda, «alle regionali sceglieremo sulla base dei migliori programmi e dell’apporto che potremmo dare. Non dobbiamo pronunciarci ora ma nei prossimi mesi».

La previsione

Una previsione però l’azzarda: «Saremo decisivi per la vittoria di un governatore che, me lo auguro, finisca di spendere i soldi (del Patto per la Sardegna del 2015 ndr.) che otto anni fa il Governo da me guidato ha dato a questa regione». Le regionali sono importanti, ma per Renzi restano prioritarie le europee: «In quel caso andremo da soli». Conferma la sua idiosincrasia per il Movimento Cinquestelle, ma non esclude a priori di sostenere un candidato grillino: «Diciamo che il M5S è l’espressione più lontana da noi, a maggior ragione in questo periodo, però io non mi porto avanti col totonomi, ricordo che in un determinato momento abbiamo persino sostenuto Giuseppe Conte per l’interesse del Paese. Poi sono stato molto contento di averlo mandato a casa a beneficio di Mario Draghi». In ogni caso, sottolinea, «io non do alcuna indicazione, ma ho l’impressione che tutto serva alla Sardegna tranne che una candidatura populista come quella di un grillino o una grillina. Però è presto per dirlo».

Si parla di regionali, ma in realtà il tema centrale della campagna di Renzi in giro per l’Italia è la politica estera: «Parliamo innanzitutto di questo», ha esordito ieri, «perché tocca profondamente la vita delle persone, non solo per le ripercussioni economiche, penso alle immagini devastanti che arrivano da tanti scenari mondiali. Quest’Europa si deve svegliare e lavorare per una pace giusta».

Contro la manovra

Un riferimento, infine, alla manovra di bilancio con la «prima premier donna che aumenta le tasse sui pannolini, il latte in polvere e gli assorbenti. Un indice di mancanza di attenzione per il ceto medio, le famiglie, gli operai. Eppure i soldi per il calcio e per Lotito & co sono stati trovati». (ro. mu.)

