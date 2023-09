I due paesi pronti a ospitare il Cammino francescano 

Tutto pronto per il Cammino francescano Cagliari-Laconi di inizio ottobre che passerà per San Sperate e Villasor. «Il 3 ottobre, partendo dalla chiesa di Santa Maria a Uta, alle 7, i frati e tutti quelli che parteciperanno arriveranno a Villasor, intorno alle 15», spiega il primo cittadino sorrese, Massimo Pinna. «Li attenderemo all’ex convento dei frati cappuccini in piazza Brundu. Chiunque potrà percorrere il tragitto e trovare la sua spiritualità che si creda o meno. Lungo il percorso si trovano dei cartellini che indicano il percorso che poi verrà comunicato meglio nei prossimi giorni».

Sempre Pinna poi allude alle possibilità “terrene”: «Questo evento religioso in futuro può avere anche ritorni economici in chiave turistica per il nostro paese e per le nostre attività produttive, soprattutto ricettive, che dovranno essere pronte a cogliere questa opportunità che potrebbe svilupparsi per 365 giorni all'anno. Il cammino di Santiago iniziò così».

Fabrizio Madeddu, sindaco sansperatino, aggiunge: «Verso metà mattina il cammino passerà da noi, in direzione Villasor. Anche da noi ci sono i cartellini che indicano il passaggio. Alla chiesa di Sant’Antioco verrà celebrata la messa da frate Fabrizio alle 17.30 e il 4 ottobre nella parrocchia di San Biagio di Villasor, alle 7.30, lo stesso celebrerà un’altra messa per poi proseguire il cammino».

