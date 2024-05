i due mesi pazzeschi del carbonia Canu: «È stata una vera impresa» 

Carbonia. Era il 4 marzo quando il Carbonia si è trovato a undici punti di distacco dalla quintultima e a dieci dalla quartultima in classifica. E davanti c’era anche il Bosa (poi retrocesso). In pratica i minerari avevano un piede e mezzo in Promozione. Poi sono cominciati due mesi di vittorie e pareggi che hanno permesso il miracolo, culminato con la vittoria nella doppia sfida dello spareggio salvezza con la Tharros. «Si tratta di un’impresa a tutti gli effetti», rimarca il presidente Stefano Canu, «non dimentichiamo che lo scorso agosto, in seguito all’impasse che si è trascinata per buona parte dell’estate, stavamo iniziando con la Juniores, che abbiamo rinunciato alla Coppa Italia e che a inizio anno per 40 giorni anche allo stadio Zoboli. Poi pur di recuperare un minimo di preparazione atletica la Federazione ci ha concesso la prima domenica di riposo: le traversie non sono mancate».

Di solito si dice che in un campionato non esista un episodio determinante ma l’allenatore Diego Mingioni individua la partita della svolta: «La vittoria col Taloro Gavoi ci ha fornito un’iniezione di fiducia e si è innescato un circolo virtuoso», analizza. Nella prima parte della stagione in panchina c’era Maurizio Ollargiu e sono arrivati poco meno di una quindicina di punti con una serie di vittorie casalinghe. Poi la squadra è cambiata, si è ringiovanita e sono sorte le prime difficoltà superate con un finale in crescendo. A rendere omaggio alla squadra sabato sera in piazza Roma ci hanno pensato gli ultras, che non hanno sempre dimostrato affetto ai colori biancoblù.

