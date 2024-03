Si sentono al telefono due volte al giorno, si vedranno a Pasqua. Antonio (102) e Sebastiano (106) Maccioni sono due fratelli nuoresi, ambasciatori di lunga vita pur vivendo in città – uno a Nuoro e l’altro a Cagliari – e non nella celebre blue zone dell’Ogliastra. L’elisir di lunga vita? Un amore fraterno tra loro e per la loro Nuoro. «Mi auguro possa finalmente risorgere», dice Antonio.

a pagina 11