I due detective del paranormale 

«Non chiamateci acchiappafantasmi». I sassaresi Francesco Piras e Gavino Pistidda cercano “anomalie” invisibili all’occhio e inspiegabili dalla scienza. Un campionario di voci ultraterrene o sfere itineranti di luce raccolto negli epicentri del mistero sardo, lungo la linea d’ombra che, varcata, è sinonimo di puro ignoto. «Quello che c’è dopo - rivela Francesco - mi ha sempre affascinato». Oltre i sensi, quindi, e aldilà della vita, e certo aiuta, per i promotori da un anno dell’associazione “Infinito mistero paranormale”, essersi incontrati in un luogo quanto mai evocativo: una camera mortuaria. «Lavoriamo per due diverse agenzie funebri cittadine - spiega Gavino dal seminterrato dell’impresa, vicino alle stoffe per i feretri - il cinismo del mestiere ci ha senz’altro aiutato in questa nostra passione”.

Presenze riottose

Così diventano Sherlock Holmes dell’occulto, armati di protesi tecnologiche, per catturare presenze spesso riottose a farsi immortalare. Come dimostra l’esperienza di Pratobello, teatro nel 1969 di una rivolta antimilitarista quando 3500 abitanti si sollevarono contro la decisione di adibire quell’area a poligono di tiro. «Eravamo lì coi nostri rilevatori di campi elettromagnetici - indica Piras il K2, uno strumento, guarda caso, a forma di bara- e a un certo punto si sono messi a lampeggiare. Era Clarissia». Una donna, come conferma nella registrazione pubblicata sui loro canali social, per nulla felice dell’intrusione della coppia tanto da apostrofarli con la più classica delle parolacce. «Capita che ci dicano di andare via- afferma il 34enne Pistidda - oppure che spostino gli oggetti e li accartoccino, come è successo a noi con una bottiglia». O che li invitino, quasi in coro, a spegnere le telecamere, nonostante abbiano spiegato l’intento della visita. «Siamo lì per raccontare il posto, la sua storia. Poi aspettiamo che si manifesti qualcosa». Talvolta anche 16 ore di seguito, tenendo l’EchoVox acceso, un’app che traduce in parole i messaggi trascendenti. «Questo l’abbiamo sentito nell’ospedale abbandonato di Santu Lussurgiu - così il 40enne Francesco mentre mostra sul pc una macchia di luce in movimento - parlano di “pavimento” ma se l’ascolti al contrario dicono “sono qua”».

Il tour

E se si dà per certo l’approccio disinteressato dei due, che operano in modo gratuito, lo scettico potrebbe tacciare il tutto di autosuggestione. «Vengano con noi e toccheranno con mano, – invita Gavino, – oppure sentiranno il gelo quando si avvicinano». Loro intanto proseguono con le visite, dopo aver scandagliato, solo per citare qualche meta, Villa Mugoni a Valledoria, l’abbazia di Nostra Signora di Paulis, la “Casa danzante” di Monte Forru. «Adesso abbiamo in programma di andare in 22 strutture di Sassari - annuncia Piras- a registrare il disagio delle “anomalie”». Una sofferenza più esplicita nelle case private di cui però non si può parlare. «Chi ci entrerebbe poi o le comprerebbe? Ci andiamo mantenendo la privacy su quel che vediamo». Non avete paura di tutti questi fantasmi? «No, alla fine viene spontaneo parlarci».