I due cuori di Natasha Stefanenko  «La mia Russia, oggi così lontana» 

«Una bella curiosità sul festival? Tra gli ospiti c’è anche Harvey Keitel, che ho premiato ai Telegatti nel 2004. È un dolcissimo flashback e sono felice di rincontrarlo e onoratissima di far parte di questa edizione». Natasha Stefanenko sorride mentre sfila sul red carpet del “Filming Italy Sardegna Festival”, arrivata a Cagliari con uno splendido abito lungo bianco a balze e sandali gioiello. Elegante come sempre, è tra gli ospiti della nona edizione della rassegna ideata e diretta da Tiziana Rocca, che anche quest’anno trasforma l’Isola in un punto d’incontro tra cinema italiano e internazionale, con anteprime, grandi interpreti e produzioni da tutto il mondo.

Per Stefanenko, però, il festival è anche l’occasione per tornare in una terra alla quale è profondamente legata. «La Sardegna? Una terra che adoro. L’ho scoperta nel 1993, appena arrivata in Italia. Amo alla follia le vostre usanze, il cibo, le spiagge, la natura, la gente. Qui mi sento a casa». Solare ed energica, l’attrice e conduttrice televisiva racconta un rapporto costruito negli anni con l’Isola, che considera uno dei luoghi dove torna sempre con piacere.

Un cuore a metà

Ma il sorriso lascia spazio anche a riflessioni più intime quando il discorso si sposta sulle sue origini e sul conflitto tra Russia e Ucraina. «Ho due cuori, uno italiano e uno russo, e mi fa molto male vedere questo distacco, a volte forzato dall’Unione Europea». Nata nel 1969 negli Urali, nell’allora Unione Sovietica, e con una carriera ormai tutta italiana tra cinema e televisione, Stefanenko non dimentica le proprie radici e racconta la sofferenza con cui vive quanto sta accadendo. «Sono tornata da poco dalla Russia e ho osservato che le sanzioni hanno spinto il mio Paese a organizzarsi – racconta –. Prima nei supermercati compravamo acqua o formaggi italiani ed europei quasi per inerzia. Oggi non ci sono più, ma hanno sviluppato una produzione interna di altissimo livello. Mia madre stessa mi ha detto di non portare formaggi dall’Italia perché i loro adesso sono buonissimi».

Che clima si respira oggi in Russia? «Il popolo è molto dispiaciuto, sente il peso di fare una guerra con i “fratelli” ucraini. Nell’ex Unione Sovietica eravamo quindici Paesi e, dopo l’università, lo Stato ti mandava a lavorare ovunque. Mia sorella, per esempio, fu mandata in Ucraina e ci è rimasta dieci anni. Siamo tutti intrecciati. Io ho un padre bielorusso, una madre russa e un cognome ucraino. È una situazione dolorosa con cui purtroppo oggi conviviamo. C’è molta stanchezza, ci sono ragazzi giovani che vanno a morire».

Al festival

Al Forte VIllage Stefanenko ha presentato anche il suo nuovo lavoro, il film “Se stesso”, produzione di Angelo Antonucci diretta dalla regista russa Ekaterina Hudinkich. «Interpreto una sorta di guida turistica delle Marche, mentre il protagonista è un regista marchigiano che torna nella sua terra d’origine dopo aver scoperto che gli restano pochissimi mesi da vivere. Nonostante il tema, non è un film drammatico». E i progetti non mancano. «A breve inizierò a girare un documentario in cui racconterò un clamoroso fatto storico avvenuto a Urbino nel 1975. Ci fu un furto incredibile a Palazzo Ducale. All’inizio si pensò a un grande complotto internazionale, invece fu un ladruncolo comune. Era andato al museo con la fidanzata e, vedendo che lei faceva gli occhi dolci davanti al quadro di Raffaello, decise di farle un “regalino” approfittando dei turni scoperti delle guardie. Gireremo tutto in cinque giorni e dovrebbe andare in onda su Rai».

E “Ballando con le stelle”? «Mi chiamano da tantissimi anni, ma ho sempre detto di no. Ragazzi, io sono di legno, non sono una ballerina! Sono una russa anomala: adoro il balletto classico e Čajkovskij, ma solo da spettatrice».

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