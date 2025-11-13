I due Conti del Monastir 

Monastir. Un altro Conti per il Monastir: dopo Manuel, ingaggiato lo scorso settembre, la squadra del tecnico Marcello Angheleddu abbraccia il fratello Bruno, 23 anni, omonimo del nonno campione del Mondo con l’Italia nel 1982. Già targato rossoblù, il club guidato dal presidente Carboni ora ha i due figli di Daniele, ex capitano del Cagliari. E non è tutto, perché da ieri fa parte della rosa Alberto Leone, attaccante proveniente dal Favara squadra del Girone I di Serie D: il suo arrivo coprirà la partenza di David Suazo junior, figlio dell’attaccante ex Cagliari David, in trattativa con l’Altamura, club di Serie C.

Figli d’arte

I fratelli Conti, saliti alla ribalta nel 2013 per l’abbraccio del padre che aveva segnato i gol nei due match contro il Torino, vestono la stessa maglia per la prima volta. Bruno, centrocampista, ha iniziato la stagione con la maglia del Pompei nel girone H di Serie D senza mai scendere in campo. È cresciuto nel settore giovanile rossoblù, dove ha collezionato 63 presenze, 5 gol e 5 assist, per poi vestire le maglie di Mantova e Monterosi in Serie C totalizzando 5 presenze. Nella scorsa annata ha militato in Serie D con il Brindisi. In carriera vanta anche tre presenze con la Nazionale Under 16. Il suo ruolo naturale è quello di centrale, ma può anche essere impiegato sulla trequarti.

In avanti

David Suazo Jr è arrivato in biancoblù lo scorso gennaio e in questa stagione si è ritagliato un ruolo da protagonista con 10 presenze e 4 gol all’attivo. Il suo sostituto è il neoacquisto Alberto Leone, 22 anni: siciliano, arriva dal Favara (girone I di Serie D) ed è subito a disposizione di Angheleddu. «Quando è nata quest’occasione non ci ho pensato due volte, avevo voglia di mettermi in gioco in un nuovo contesto», dice l’attaccante, un esterno impiegato prevalentemente sulla sinistra ma in grado di giocare anche a destra e come seconda punta.

Cresciuto nelle giovanili del Catania, nel 2020-21 si è trasferito alla Vibonese dove è stato aggregato diverse volte in prima squadra. Vanta più di quaranta presenze in Serie D con Favara, Licata, Troina, Igea Virtus e Cairese. Nella scorsa stagione in Sicilia si è diviso tra D ed Eccellenza con Cairese e Agazzanese. A Monastir ritrova Corcione, suo compagno al Troina: «Mi ha parlato benissimo della società e dei compagni, la sua presenza è stata determinante per il mio arrivo. Ho trovato un ambiente familiare e un gruppo unito, questo mi ha aiutato a legare e non vedo l’ora di scendere in campo. Conosco alcune squadre del girone, poi domenica abbiamo un derby e queste partite si preparano da sole», conclude l’attaccante.

Il derby

Il Monastir attualmente è al decimo posto e per la sfida di Olbia proverà a recuperare qualcuno dall’infermeria: «Sfida difficile, conosciamo il valore degli avversari», commenta la punta Alessandro Aloia, «andremo lì per fare la partita e cercare di conquistare punti».

