I due centenari del paese in un murale 

Si affaccia nella via principale il murale appena realizzato a Nurallao. Protagonisti dell’opera Giuseppe Demurtas, 102 anni e Danilo Atzeni 101. Più di un omaggio per i due centenari, piuttosto un ringraziamento per ciò che rappresentano, per ciò che continuano a tramandare con i loro racconti e con l’amore sincero verso la famiglia e il piccolo paese. Il titolo dell’opera, “Le colonne portanti”, esplicita ciò che il disegno vuole comunicare a chi lo guarda. Realizzato dall’artista Pina Monne, è un elogio alla vita, ogni soggetto rappresentato vuole esprimere la grandezze di queste due persone e il ruolo che svolgono all’interno della comunità.

Ziu Pepi e Ziu Danillu sono rappresentati nella loro posa naturale, la stessa che hanno sulla panchina dove si incontrano ogni giorno, all’interno di un arco presente nel paese, sullo sfondo c’è una quercia simbolo di forza e resistenza. «Un dettaglio è poi sopraggiunto in fase di elaborazione», ha spiegato l’artista, «si tratta di alcuni sampietrini di trachite rossa posizionati ai due lati del murale. Questi cubi posti alla base dell'arco rappresentano i bimbi nuovi nati che diventeranno le colonne portanti di un futuro prossimo a venire».

La realizzazione del murale è stato accompagnato anche da una lezione che l’artista ha tenuto con gli alunni della scuola secondaria di primo grado. I ragazzi hanno potuto conoscere le tecniche di pittura utilizzate per la realizzazione del murale e discusso sul significato profondo dei vari simboli inseriti nell’opera, tra questi il civico numero 3, dipinto e scelto proprio insieme ai ragazzi, quale simbolo di perfezione. «Una vera lezione all’aperto», ha detto la sindaca Rita Aida Porru, «che ha visto un momento di confronto tra Pina Monne, il suo staff e i ragazzi; per noi i due anziani rappresentano la memoria storica che hanno il compito di trasmettere alle future generazioni».

I due centenari hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa. «Aspettavamo già da un anno il murale», hanno detto i due, «è fatto benissimo, i bambini dicono che siamo belli, per noi è un onore». Onore e orgoglio sono i sentimenti che accompagnano la quotidianità di Giuseppe e Danilo che dalla loro panchina vedono trascorrere il tempo grati per la loro lunga vita. «Siamo fortunati», ha detto ziu Peppi, «finora abbiamo la salute, speriamo che il Signore continui a sostenerci». «Stare in famiglia», ha aggiunto ziu Danillu , «ci aiuta, noi non soffriamo e non soffrono neppure i nostri cari».

