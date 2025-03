I due assessori del Pd lasciano la Giunta 

La Giunta comunale di Elmas perde due assessori: Giacomo Carta e Fabiola Nucifora. Entrambi esponenti del Partito Democratico, si erano insediati nell’ottobre del 2021 con un incarico politico al quale hanno rinunciato con una lettera protocollata il 24 marzo 2025: «Rassegniamo le dimissioni e restituiamo le deleghe».

Carta, già vicesindaco revocato dall’incarico per volontà della sindaca Maria Laura Orrù, è stato alla guida dell’assessorato all’Urbanistica, servizi tecnologici, attività produttive, politiche generazionali e transizione digitale. Nucifora, invece, si è occupato di Pubblica istruzione, cultura, politiche di genere e pari opportunità.

Venti di crisi

In Municipio si è iniziato a respirare aria di crisi due mesi fa: il 24 gennaio una nota firmata da cinque componenti del Consiglio (tra i quali Carta e Nucifora) comunicava alla sindaca la costituzione del nuovo gruppo consiliare di maggioranza “Pd + indipendenti”. Le motivazioni? «Dare una scossa all’agire amministrativo e un’accelerata su alcune questioni», dichiaravano i firmatari.

Orrù non l’aveva presa bene, prima prospettando «una riflessione approfondita sugli equilibri all’interno dell’esecutivo», senza tuttavia prevedere un rimpasto, poi sollevando Carta dall’incarico di vice, ma lasciandogli comunque le deleghe.

Le motivazioni

«Tale scelta - hanno spiegato i due dimissionari - è frutto di un lungo percorso portato avanti con senso di responsabilità e trasparenza. A partire da metà del mandato amministrativo il Pd ha più volte evidenziato criticità inerenti l’andamento del lavoro in squadra, la gestione dei servizi, del personale e degli uffici, il rapporto con cittadini, associazioni e scuole».

Tanti i tavoli politici di confronto, «tentativi finalizzati a contribuire al miglioramento dell’azione di governo anche e in virtù della percezione di un malcontento crescente nel paese». Tentativi che, a loro dire, non hanno prodotto l’esito sperato.

«Inaspettata», peraltro, la revoca di Carta dalla carica di vicesindaco: «Non possiamo accettare quella che appare essere una “punizione” per esserci rappresentati per ciò che siamo».

Il Pd

E proprio per questo gli organi del partito più radicato ad Elmas hanno chiesto a Carta e Nucifora di rimettere le deleghe a suo tempo ricevute: «Il ritiro degli assessori dalla Giunta - viene precisato in un nota - non vuole rappresentare né una rottura con il progetto politico “Elmas Città Futura” né un allontanamento del Pd dalla maggioranza, ma un atto di coerenza e chiarezza volto a restituire alla sindaca piena libertà nella formazione della Giunta e nella conduzione dell’azione amministrativa». Nel contempo la decisione «riafferma con forza il principio secondo cui la presenza e il contributo di un partito strutturato devono essere considerati un valore aggiunto, non un problema da risolvere o un soggetto da “punire”».

La sindaca

«In questo momento - fa sapere Orrù - preferisco non commentare la vicenda. Prendo atto della restituzione delle deleghe, tenendo conto che gli assessori del Pd hanno avuto in questi anni un ruolo centrale nell’amministrazione comunale. Mantengo saldo e prioritario l’obiettivo di proporre un piano di lavoro per la città che, nel solco del programma elettorale, migliori la vita dei cittadini. La maggioranza continuerà a riunirsi anche nei prossimi giorni nell'ottica di trovare un’unità d’intenti che valorizzi e porti avanti il grande lavoro fatto in questi anni in termini di programmazione e valorizzazione culturale, ambientale e sociale, con l'unico obiettivo di restituire alla comunità una cittadina rinnovata e profondamente trasformata».

