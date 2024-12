I due alpinisti sono morti, trovati i corpi 

L’Aquila. Il gelo, forse le ferite per la caduta, gli stenti. Come era prevedibile, sono morti i due alpinisti romagnoli dispersi da domenica sul Gran Sasso: i loro corpi sono stati ritrovati ieri mattina nel corso della perlustrazione della zona di Vallone dell’Inferno, a circa 2.700 metri di quota, vicino al Corno Grande, la vetta più alta del massiccio. Dopo giorni di condizioni meteo avverse, finalmente gli elicotteri sono riusciti ad alzarsi in volo e – anche grazie al sonar Recco, un dispositivo capace di rilevare la presenza di materiale metallico sotto il manto nevoso – hanno individuato i corpi di Luca Perazzini, 42 anni e Cristian Gualdi, 48.

La tempesta di neve

Il miglioramento delle condizioni atmosferiche anche in quota sulle cime di Campo Imperatore ha permesso ai soccorritori di sorvolare la zona dove domenica i due escursionisti della provincia di Rimini avevano lanciato un sos, dopo essere precipitati nel fondo di un canalone, mentre scendevano dalla Direttissima del Corno Grande, accecati dal bianco assoluto della tempesta di neve che li ha travolti. Da martedì anche i soccorritori erano rimasti bloccati in un ostello a Campo Imperatore a causa di un guasto alla funivia che conduceva da Fonte Cerreto fino ai 2100 metri del rifugio. Ma raffiche di vento a 140 chilometri orari, bufera di neve, visibilità azzerata, temperatura che ha toccato anche i -18 gradi nel corso della notte hanno impedito agli undici uomini del Cnsas di riprendere le ricerche dei due amici, originari di Santarcangelo di Romagna.

Il dispositivo rilevatore

Ai due escursionisti, le condizioni meteo cambiate bruscamente nel corso della giornata di domenica sul Gran Sasso non hanno lasciato scampo: caduti nel vallone, sono riusciti a mettersi in contatto con i soccorritori per lanciare la richiesta d’aiuto. Da lì, il silenzio. I soccorsi sono stati portati avanti in quota, e nell’area delle ricerche, da squadre del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza. Sul posto era stato portato anche il sonar Recco, dispositivo agganciato sotto un elicottero (proveniente dal Trentino) in grado di rilevare la piastrina in genere posizionata su alcune tipologie di scarponi, zaini o giacche tecniche degli alpinisti.

