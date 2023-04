I dubbi di imprese e sindacati: «Giusto ripartire, ma non basta» 

Bene l’aumento della volumetria per i portatori di handicap gravi. Male il recupero di seminterrati e pilotis. Sindacati e associazioni di categoria - in attesa di conoscerli meglio - non bocciano, ma neanche promuovono gli interventi sul piano casa proposti dalla Giunta regionale e “salvati” dalla Consulta. Ci vanno cauti, vedono un piccolissimo passo avanti per consentire al settore di riprendere fiato, ma sono certi che non sia la legge di riqualificazione che si aspettavano.

Le criticità

«In questo momento siamo impegnati come settore per far sì che il lavoro edile si caratterizzi per elementi di virtuosità», afferma Gianni Olla, segretario regionale Feneal Uil. «In questo filone il bonus 110 raggiungeva lo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone, in particolare quelle meno abbienti, perché alla base c'era una filosofia ben precisa: riqualificare le abitazioni più vecchie che necessitano di interventi. Le misure del piano casa, invece, così come sembrerebbero individuate, a parte consentire una maggiore vivibilità ai disabili (che è un atto di giustizia), peggiorano le condizioni architettoniche delle abitazioni e palazzi, generando così veri e propri abusi».

Le norme, infatti, riguardano soprattutto il riuso di sottotetti già esistenti, il recupero dei seminterrati, piani terra e pilotis, ma anche la realizzazione di soppalchi e, per i disabili gravi, la possibilità di usufruire di un incremento volumetrico. «La Regione in questa fase transitoria vuole, attraverso una circolare, che ancora non abbiamo, dare indicazioni per ripristinare regole non intaccate, valuteremo e vedremo se saranno proposte utili per smuovere situazioni particolari», commenta Francesco Porcu, presidente Cna Sardegna, «ovviamente riguarda solo i comuni dotati del Puc. Ci saremmo aspettati un testo di riordino, una legge di riqualificazione e una legge urbanistica che è attesa da anni, ma di cui, vista la fase pre-elettorale, in questo fine legislatura non si parlerà».

La riqualificazione del patrimonio edilizio esistente è necessaria, invece, per la Filca Cisl. «È decisiva per i cittadini e per le comunità. È bene cominciare a considerare le situazioni più critiche e partire dai disabili va nella giusta direzione», evidenzia il segretario regionale Marco Ambu. Che aggiunge: «Riteniamo strategico per il futuro delle città tutto quello che riguarda la rigenerazione urbana. Questo è il tema dei temi per rilanciare il territorio». A tal proposito la Filca Cisl chiede anche un confronto «con le parti sociali del settore delle costruzioni e con le istituzioni ai diversi livelli, a cominciare da quelle locali, per sviluppare un percorso condiviso, mirato a dare risposte alle esigenze sociali».