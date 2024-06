I dubbi di Baturi: «L’autonomia differenziata ci preoccupa» 

«Guardiamo con tanta preoccupazione a dei progetti in questo momento in discussione che, facendo pur perno su alcuni momenti della nostra Costituzione, tendono a indebolire il vincolo di solidarietà e a frammentare i servizi alle persone, pensiamo a quelli più elementari in base alle capacità di ciascuna comunità regionale».

Lo ha detto il segretario generale della Conferenza episcopale italiana, l’arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi, a margine di un appuntamento a Cerignola, nel Foggiano, riferendosi all'autonomia differenziata.

Questo il contenuto della presa di posizione dei vescovi: «In una recentissima nota del Consiglio episcopale permanente, è stata ribadita anzitutto l'idea centrale che ciò che costituisce l'Italia come nazione è un vincolo di solidarietà che deve essere capace di legare i più ricchi con i più poveri, quelli in ritardo con quelli che guardano più alle tecnologie o al futuro che viene - ha argomentato monsignor Baturi -. Ecco, il futuro della nostra Nazione deve essere un futuro di solidarietà perché assieme possiamo parlare all'Europa, insieme possiamo costruire un mondo migliore».

Da qui il monito dell’arcivescovo di Cagliari, con cui ha concluso il suo intervento a Cerignola: «Il nostro invito è sempre per creare momenti di dialogo - ha continuato Baturi, nella sua veste di segretario generale della Conferenza episcopale italiana -. La Chiesa, nei momenti in cui denuncia un rischio, è disponibilissima a collaborare per individuare soluzioni di giustizia e per creare verifiche di un cammino che deve vederci tutti insieme solidali».

