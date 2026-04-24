I dubbi dei sindaci sul Piano Todde 

Il piano con cui la Regione vuole rilanciare e riorganizzare l'intero sistema dei servizi sociali, presentato ieri a Tortolì, sulla carta pare ineccepibile. Ma si dovrà confrontare con le criticità Ogliastra, non poche. La presidente Todde le ha ascoltate dai amministratori, il presidente della Provincia, Alessio Seoni, sindaci, amministratori, responsabili e tecnici dell'Asl Ogliastra e del Plus. Un hub a Tortolì, spoke a Lanusei, Jerzu, Seui e Villagrande, due ospedali di comunità. Ma come li raggiungo in un territorio con una viabilità disastrosa? Su questo versante la presidente ha parlato di confronto per un piano di trasporti dedicato. Ha fatto riferimento anche al caso dei taxi sociali, esperimento che sta funzionando in altre zone. E poi ancora si è parlato di fragilità: la direttrice dei servizi sociosanitari dell'Asl Ogliastra, Lorena Urrai, ha riferito di importanti progetti ma anche di 7mila persone in condizioni di fragilità sociosanitaria. E anche di troppe persone disabili impossibilitate a uscire di casa. Il sindaco di Osini, Alfredo Cannas, paese di centenari, ha sottolineato la necessità di politiche per gli anziani.

Il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, ha fatto emergere il problema dell’Hcp dell'Inps con il Comune che ha dovuto anticipare oltre 3 milioni 700 mila euro da fondi di bilancio. E ancora sul Plus Ogliastra: «C’è la necessità che questo ente abbia personalità giuridica autonoma». E ancora l'emergenza con carico antropico della stagione estiva, spesso senza guardia medica aperta. «I servizi devono essere più chiari e integrati tra Plus e distretto, questa è la chiave di lettura: la sanità deve integrarsi sempre di più rispetto al sociale. C’è la necessità di coordinare tutti i servizi», ha detto in chiusura Todde.

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