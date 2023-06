I dubbi dei pm sulla madre del barman 

Milano . Alessandro Impagnatiello potrebbe essere stato aiutato a far sparire il cadavere e a ripulire l'abitazione. Ci sono dubbi che possa aver fatto tutto da solo in queste fasi e si sta guardando in ambienti familiari. Lui e la madre,(Sabrina Paulis, originaria di Cagliari), il 29 maggio sarebbero andati in un bar, stando alla testimonianza del gestore, a qualche decina di metri dal luogo in via Monte Rosa, a 500 metri dalla casa, dove, nella notte tra il 31 maggio e il primo giugno, è stato trovato il cadavere di Giulia Tramontano, per chiedere informazioni sulla presenza di telecamere all'esterno del locale. Un elemento ancora da valutare, assieme ad altri, per eventuali profili di favoreggiamento, non contestati per ora formalmente ad alcuno.

Le ricerche sul web

Impagnatiello avrebbe pianificato l'omicidio della fidanzata incinta di sette mesi almeno qualche giorno prima di sabato 27 maggio, quando l'ha uccisa a coltellate. A dimostrarlo, secondo gli inquirenti, altre ricerche sul web da parte del 30enne, oltre a quelle già emerse e più vicine all'orario del delitto, come «ceramica bruciata vasca da bagno» digitata pochi minuti prima che la 29enne rientrasse in casa. Intanto, nel giorno dei rilievi nell'appartamento di Senago e sulle scale che conducono al garage e alla cantina in cui il barman ha trascinato, per poi nasconderlo, il corpo senza vita di Giulia, sono stati ritrovati in un tombino la patente, un bancomat e due carte di credito della giovane.

Le contraddizioni

Dagli accertamenti nell'abitazione sono venute a galla altre contraddizioni sulla dinamica dell'omicidio e dell'occultamento del corpo ricostruite dall'uomo durante la confessione. Sono arrivate così conferme del suo profilo criminale che, in ambienti investigativi e requirenti, viene definito da «narcisista manipolatore». Una persona che, stando a quanto accertato, in ogni modo ha fatto in modo di «inscenare un suicidio», facendo credere che la ragazza se ne fosse andata per poi uccidersi. Gli inquirenti, a distanza di quasi una settimana dal fermo del barman sono rientrati nella casa di Senago per repertare e prelevare tutto quanto è legato al delitto, a partire dal ceppo porta coltelli sopra il forno.

Le tracce di sangue

Coltelli tra i quali verosimilmente (lo diranno le analisi) c'è anche quello - ha indicato il barman - usato per uccidere la fidanzata. Tra i sequestri anche quello di alcune bottiglie, tra cui il possibile contenitore della benzina con cui Impagnatiello avrebbe tentato nuovamente di bruciare il corpo. Saranno le analisi entomologiche, poi, a poter fare chiarezza sul momento esatto della morte di Giulia e su quando il cadavere è stato collocato all'esterno. Nella casa moltissime le tracce ematiche e biologiche rinvenute: non solo in cucina, in soggiorno e negli altri locali, ma anche sulle scale che conducono al garage. Per ora del telefono, però, nessuna traccia.

