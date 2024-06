I dubbi dei medici sulla riforma 

Il fatto è che l’emergenza è adesso. E si continuano a registrare ritardi su ritardi per dare risposte ai cittadini e agli operatori. «È come se la nostra casa andasse a fuoco, e anziché fare di tutto per spegnere l’incendio, restassimo lì a guardare, pensando che una volta che si è incenerita potremo rifarla accorpando lo studio con la camera da letto per creare un ambiente più grande», dice Susanna Montaldo, presidente regionale del sindacato dei medici Anaao Assomed. «Insomma, dobbiamo risolvere i problemi di oggi, c’è l’estate e dobbiamo superarla: abbiamo liste d’attesa infinite, anche in Oncologia, difficoltà enormi in Ortopedia, che ormai c’è solo a Cagliari, e su Policlinico e Brotzu ricadono tutti i pazienti del Sud Sardegna e i turisti che stanno arrivando in massa. I Pronto soccorso sono in sofferenza mostruosa, per i Servizi di continuità assistenziale (le ex Guardie turistiche) le chiamate sono andate a vuoto, nella Asl 8 su 61 risposte si sono presentati in sei. Noi quando abbiamo incontrato l'assessore, il 20 giugno, gli abbiamo chiesto di aprire immediatamente il tavolo sull’emergenza-urgenza, invece ci è stato presentato un progetto di spoil system che, tra l’altro, nella parte che prevede l’accorpamento del Policlinico e del Brotzu, è stato bocciato dai medici dell’una e dell’altra azienda. Comunque, non possiamo pensare che un progetto che inizia la sua vita dopo l’estate sia la priorità per la Giunta e per l’assessore Bartolazzi».

Si discute del dl “Disposizioni urgenti di adeguamento organizzativo e istituzionale del sistema sanitario regionale”, un documento che finora ha circolato soltanto in via ufficiosa ma, questo invio forsennato e irrituale su whatsapp – che ha scatenato l’altro giorno in Aula l’ira dei consiglieri d’opposizione («l’ennesimo poltronificio») – di una legge che al momento dove rimanere riservata viene ribaltato in chiave positiva. Dice Bartolazzi: «Stiamo ricevendo centinaia di messaggi di apprezzamento per il lavoro che stiamo facendo e tantissimi spunti interessanti per arricchire il percorso di rilancio della sanità sarda che è in grave difficoltà. Il cambiamento sarà discusso con i territori perché per noi condivisione e trasparenza sono priorità assolute».

«Mi riservo di studiare il provvedimento nei dettagli, vigileremo con attenzione. Certo è che dalle prime informazioni presenta parecchie criticità», avverte il presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Cagliari Emilio Montaldo, che già aveva criticato l’assessore per l’ipotesi di offrire una scuola di specializzazione a chi accettava un incarico di assistenza primaria nell’Isola.

Sul fronte politico, Piero Comandini, presidente del Consiglio regionale e segretario del Pd sottolinea che «ufficialmente non c’è il deposito di nessun disegno di legge su cui aprire la discussione», e spiega: «Quello che ho visto circolare è un documento senza nessuna firma, da parte nostra non c’è stata nessuna condivisione né corresponsabilità del testo che sta girando. Sulla sanità serve qualcosa di condiviso, funzionale, e che sia subito operativo».

Per la presidente della commissione sanità del Consiglio regionale, Carla Fundoni (Pd), «si tratta di una bozza tutta da discutere, che appare assolutamente migliorabile, da “asciugare” e rendere più praticabile nell’immediato. Contiene proposte buone, come quelle del Microcitemico e del Marino di Alghero, e criticità, come il ruolo di Ares. Dopo il dl sull’eolico, affronteremo il tema della sanità, che la priorità massima. Mentre in commissione continueremo con l’ascolto dei vari attori sui territori». (cr. co.)

