I droni ucraini arrivano su Mosca, quelli russi su Kiev 

MOSCA. Mentre i combattimenti di terra proseguono nella regione russa di Kursk e in quella ucraina di Donetsk, la guerra dei cieli si è riaccesa in una improvvisa fiammata, con almeno una decina di droni ucraini lanciati su Mosca e altrettanti che hanno preso di mira Kiev. Le rispettive parti affermano che tutti sono stati abbattuti. Secondo il sindaco di Mosca, Serghei Sobyanin, quello avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì è stato «uno dei più grandi tentativi mai compiuti di attaccare» la capitale russa. Per il ministero della Difesa russo sono stati in tutto 46 i velivoli senza pilota ucraini abbattuti sull’intero territorio della Federazione durante la notte. Per l’Aeronautica militare ucraina invece i russi hanno lanciato tre missili e 69 droni, 66 dei quali sono stati abbattuti.

Intanto rimane confusa la situazione nella regione russa di Kursk, investita da un’offensiva ucraina dal 6 agosto. Kiev afferma che le sue truppe avanzano, dopo aver preso il controllo di quasi 1.300 chilometri quadrati di territorio e 93 località. Mosca assicura invece che l’offensiva è stata praticamente bloccata. Il noto blogger militare russo Rybar, tuttavia, afferma che dopo essersi impadroniti della cittadina di Sudzha, gli ucraini stanno attaccando nel distretto di Korenevo, a nord-ovest, venendo per ora respinti.

