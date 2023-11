I droni invadono l’aeroporto 

L’attesa è finita. Il Dass ha preso possesso di una parte dell’aeroporto di Tortolì. Il dialogo tra il Distretto aerospaziale della Sardegna e il Consorzio industriale, proprietario dello scalo attraverso la sua controllata Aliarbatax, è cominciato otto anni fa. Ieri la svolta, con una cerimonia d’insediamento in un hangar attrezzato, adiacente la pista, e in una palazzina adibita a uffici. «Il binomio aeroporto di Tortolì-Poligono interforze del Salto di Quirra è un unicum a livello nazionale», ha commentato il presidente del Dass, Giacomo Cao. Il Distretto, che il 15 ottobre ha celebrato il decennale della sua fondazione, ha firmato un contratto d’affitto triennale che onorerà versando 200 mila euro annui nelle casse di Aliarbatax.

Droni

L’operazione, finanziata dalla Regione con un progetto decollato ad agosto 2019, consente di consolidare una delle cinque principali linee progettuali del Dass che prevede lo sviluppo di piattaforme permanenti di test, validazione e certificazione per sistemi aerei a pilotaggio remoto di qualunque tipo e dimensione che dispongano sia delle infrastrutture non solo aeroportuali già disponibili sul territorio della Sardegna, sia dei già definiti corridoi di spazio aereo segregati. «L’apertura di una sede operativa del Distretto all’aeroporto di Tortolì - ha sottolineato Cao - consente di traguardarsi nel futuro per aspirare a diventare la più importante piattaforma di test e certificazione in Italia per lo sviluppo di tecnologie legate al mondo dei velivoli senza pilota». Alla cerimonia erano presenti, fra gli altri, anche l’amministratore delegato di Aliarbatax, Rocco Meloni, e il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu. «Aliarbatax - ha evidenziato - valuta la collaborazione con il Dass come una grande opportunità di valorizzazione dell’aeroporto dell’Ogliastra e soprattutto di grande occasione di crescita per tutto il territorio. Noi daremo il massimo in termini di collaborazione e di sostegno fattivo al Distretto e al suo presidente, sicuri che la crescita del comparto aerospaziale, campo d’azione dello stesso Distretto, sarà momento di avanzamento imprenditoriale ed economico per tutte le forze produttive ogliastrine».

Prospettive

In pista gli esperti del Dass, con cui collabora anche la società di Tortolì Dronelab, svolgeranno test e valideranno certificati di sistemi a pilotaggio remoto ad ala rotante e ala fissa. Le previsioni annunciano che entro pochi anni l’industria dei droni rappresenterà il 10 per cento del mercato nel settore aeronautico. «Da ogliastrino - ha detto Pier Giorgio Lorrai, imprenditore e socio del Dass - sono soddisfatto dell’accordo che proietta il territorio nel circuito della ricerca complementare ai trasporti».

RIPRODUZIONE RISERVATA