I droni di Kiev colpiscono in Russia 

MOSCA. Il nuovo missile strategico russo, il Sarmat, in grado di portare testate nucleari in qualsiasi angolo del mondo, è sulle rampe di lancio. Ad annunciarne la messa in stato di operatività è stato ieri il capo dell’agenzia spaziale di Mosca, Yuri Borisov.

Il raid

Kiev tuttavia non si lascia impressionare e conferma di essere dietro l’attacco all’aeroporto militare russo di Pskov, a ben 700 chilometri dal confine ucraino, dove nella notte tra martedì e mercoledì sono stati colpiti alcuni giganteschi aerei da trasporto Ilyushin-76. Ma gli attacchi, ha detto il capo dei servizi segreti militari ucraini Kyrylo Budanov, sono partiti da territorio russo. Vladimir Putin intanto ha annunciato che «abbastanza presto» incontrerà il «suo amico», il leader cinese Xi Jinping, dopo che nei giorni scorsi l’agenzia Bloomberg aveva parlato di una sua visita a Pechino per partecipare al Belt and Road Forum di ottobre. Se fosse confermato, sarebbe il primo viaggio all’estero del presidente russo dopo l’ordine d’arresto spiccato contro di lui a marzo dalla Corte penale internazionale. Lunedì Putin intanto riceverà invece a Sochi, sul Mar Nero, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan: al centro dell’incontro la questione del grano.

«Invincibili»

Il Sarmat era stato testato nell’aprile 2022 in un evento seguito in diretta da Putin e celebrato con toni trionfalistici, anche se il Pentagono aveva escluso che rappresentasse una seria «minaccia». Ma è ad armi come queste che Mosca si affida per ribadire il proprio ruolo di potenza nucleare. «La Russia è invincibile», ha avvertito Putin parlando a una classe di studenti. Ma gli attacchi in profondità sul suo territorio si moltiplicano e sembrano contribuire a un clima di incertezza. Il bombardamento con droni kamikaze sull’aeroporto di Pskov, 30 chilometri dal confine con l’Estonia. «Lavoriamo dal territorio della Russia», ha affermato Budanov, senza specificare se l'attacco sia stato condotto dalla sua intelligence della Difesa o da formazioni russe anti-Cremlino. Mentre le autorità russe hanno detto che un drone è stato distrutto anche giovedì notte mentre si avvicinava a Mosca e altri due nelle province di Belgorod e Kursk.

RIPRODUZIONE RISERVATA