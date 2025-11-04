VaiOnline
Belgio.
05 novembre 2025 alle 00:18

I droni bloccano gli aeroporti di Bruxelles e Liegi 

Bruxelles. Nuovo allarme nei cieli europei. Ieri un blitz con i droni ha fermato il traffico aereo degli aeroporti di Bruxelles e Liegi.

Pochi minuti prima delle 19 un drone è stato individuato nei pressi dello scalo di Zaventem, ed è stata disposta la chiusura immediata delle piste. Nel frattempo, a Liegi, una situazione speculare: anche lì l’attività è stata sospesa. Con diversi disagi per i passeggeri. I voli internazionali sono stati deviati verso aeroporti alternativi come Maastricht e Colonia. Segnalati droni anche sulle basi aeree di Kleine-Brogel e Florennes. Per centinaia di viaggiatori è stata una sera di attesa. Dopo una breve riapertura, gli scali di Bruxelles e Liegi sono stati nuovamente chiusi alle 22.30. La vicenda si inserisce in una serie di episodi analoghi che hanno già colpito aeroporti in Europa nei mesi scorsi: torna subito in mente quanto avvenuto a Copenaghen o Oslo, sempre per avvistamenti di droni nelle ore serali.

Resta da chiarire se i blitz di ieri sera si siano trattati di azioni isolate o del segno di una minaccia più ampia. Magari legata al conflitto ucraino. Le autorità belghe sottolineano che molte attività di volo con drone nel Paese risultano non autorizzate: secondo l’ente del traffico aereo belga, l’80-90 % delle operazioni rilevate erano fuori dalle regole già nel 2024. Le indagini sono già avviate. Per ora, il messaggio è chiaro: lo spazio aereo civile dell’Europa è vulnerabile.

