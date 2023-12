I dossier caldi del Consiglio Ue 

Non è il momento di alzare troppo i toni. La campagna elettorale è lunga, il sistema elettorale europeo spinge alla competizione tra i partiti, anche quelli alleati, ma bisogna evitare di dare l’immagine di un governo diviso. Soprattutto in momenti delicati come questo fine d’anno, con la trattativa «serrata» (e in salita) sul Patto di stabilità. Con la grana del Mes che incombe, e che bisognerà inevitabilmente affrontare nelle prossime settimane. Giorgia Meloni vede per un’ora l'alleato Matteo Salvini, che ha animato il dibattito interno alla maggioranza con le sue stilettate contro una certa idea di Europa, contro gli “inciuci” con i socialisti, e anche contro la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Quest'ultima incontrata subito dopo a Palazzo Chigi e con cui affronta, tra l'altro, proprio i dossier caldi in vista del Consiglio europeo di metà dicembre. «I contatti sono continui, l'incontro è andato bene», si limita a dire Metsola lasciando Palazzo Chigi.

